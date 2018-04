Onze deputados retornam ao plenário nesta terça-feira (3)

Cinco dias antes do prazo para a desincompatibilização dos ocupantes de cargos no Executivo que pretende disputar mandatos eletivos em 7 de outubro próximo, conforme estabelece a legislação eleitoral, 11 deputados estaduais deixaram as secretarias de Estado que ocupavam até hoje (2) e voltam ao plenário da Assembleia Legislativa nesta terça-feira (3).

Todos os secretários foram nomeados pelo governador Wellington Dias no começo da tarde desta segunda-feira (2) em solenidade das mais concorridas da qual participaram os presidentes da Assembleia Legislativa, deputado Themístocles Filho (MDB) e do Tribunal de Justiça, Erivam Lopes.

O ex-secretário de Assistência Social e Cidadania, deputado Zé Santana (MDB) será substituído pela ex-deputada Ana Paula, também do MDB. Já Fábio Xavier (PR) deixa a Secretaria de Estado das Cidades e será substituído pelo irmão, Gustavo Henrique Mendonça Xavier de Oliveira

Na Cultura, o deputado estadual Fábio Novo (PT) indicou Marlenildes Lima da Silva, a “Bid Lima”. O deputado Nerinho (PTB) retorna à Assembleia Legislativa e indicou para o cargo de secretário de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico Raimundo José Reis de Castro.

Na Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural, o deputado Francisco Limma (PT) indicou Patrícia Vasconcelos Lima. Flávio Nogueira Júnior (PDT) volta ao plenário depois de indicar Bruno Ferreira Correia Lima como secretário de Estado do Turismo.

A deputada estadual Janaína Marques (PTB) indcou Deusval Lacerda de Morais como substituto na Secretaria de Infraestrutrura. Na Fundação Estatal Piauiense de Serviços Hospitalares, o deputado Pablo Santos (MDB) indicou Rafael Neiva Nunes do Rego.

Na Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, o deputado Gessivaldo Isaías (PRB) escolheu Rosalena Maria de Medeiros Ferreira para o cargo de secretária.

Já o deputado Ziza Carvalho (PDT) indicou Robério Aslay de Araújo Barros para assumir o cargo de Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Na Secretaria de Estado da Defesa Civil, o deputado Hélio Isaías escolheu

Raimundo Coelho de Oliveira Filho para ser seu substituto.

Texto: Paulo Pincel

Edição: Katya D'Angelles