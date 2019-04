Oliveira Neto preocupado com violência nas escolas

O deputado Oliveira Neto (Cidadania), chamou a atenção dos colegas para o problema da violência nas escolas, lembrando a realização de audiência pública por ele requerida, na Comissão da Juventude e Direitos Humanos, agendada para o próximo dia 30. Ele lembrou a tragédia numa escola de Suzano, em São Paulo e lamentou que no Piauí já tenha ocorrido ameaça parecida, onde um aluno confessou desejar adquirir uma arma para matar colegas, professores e funcionários de sua própria escola.



O deputado Pastor Gessivaldo (PRB) parabenizou o orador pela abordagem do tema e lamentou que o problema da violência nas escolas tenha chegado ao Piauí. Ele defendeu a criação de uma frente parlamentar para cuidar da questão e se solidarizou com as famílias que sofrem com a questão.





Concluindo seu pronunciamento, o deputado Oliveira Neto lembrou um episódio de violência em família, ocorrido na cidade de Floriano, onde uma jovem sofreu 20 facadas desferidas por duas irmãs e outro na cidade de Picos, onde um aluno de 13 anos tocou fogo numa escola, com a intenção de matar os próprios colegas.



Raimundo Cazé - Edição: Katya D'Angelles