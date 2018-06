OAB e Escola do Legislativo levarão modelo de ensino ao Maranhão

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Maranhão (OAB-MA) firmou parceria com a Escola do Legislativo do Piauí para ofertar cursos de pós-graduação na área do Direito para os advogados que atuam no Maranhão, em especial aqueles que residem nos municípios de Timon e Caxias. De início, serão ofertados os seguintes cursos: Direito Previdenciário e Trabalho, Direito Municipal, Direito Penal e Processo Penal, com início das aulas previstas para o mês de agosto.

Para o presidente da OAB - Seccional Maranhão, Thiago Roberto Morais Diaz, a implantação dos cursos de pós-graduação é uma forma de ofertar capacitação de superior qualidade aos advogados que atuam no Maranhão, seguindo os mesmos moldes desenvolvidos pela Escola do Legislativo, que já possui ampla aceitação pela categoria no Piauí.

“A intensão é aprimorar e levar os cursos para as mais diversas cidades do Maranhão, facilitando a vida do advogado que queira se capacitar. Muitos colegas trabalham em Caxias ou Timon, por exemplo, e vêm estudar em Teresina e vice-versa. Soubemos do êxito dos cursos em Teresina e estamos copiando e aprimorando o modelo da Escola do Legislativo do Piauí para atender as nossas necessidades, de início com funcionamento em Caxias”, argumenta Thiago Roberto Diaz.

As inscrições para as pós-graduações de Direito Previdenciário e Trabalho, Direito Municipal, Direito Penal e Processo Penal estão abertas, devendo o interessado procurar a Escola do Legislativo do Piauí ou a Seccional da OAB em Caxias. As aulas acontecerão de quinta a domingo, uma vez por mês. A mensalidade custará R$220, com desconto de 10% para aqueles que efetuarem o pagamento antes da data prevista. Mais informações: (86) 3133-3350.

Thamirys Viana - Edição: Katya D'Angelles