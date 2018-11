Novembro Azul de prevenção ao câncer de próstata repercute na Alepi

A Campanha Novembro Azul, de prevenção ao câncer de próstata, foi um dos assuntos abordados pelo deputado Dr. Hélio (PR), na manhã desta quarta-feira (14), no Plenário da Assembleia Legislativa do Esta do Piauí.



Segundo ele, o câncer de próstata atinge cerca de mil novos casos a cada ano no Piauí, daí a importância dos homens buscarem orientação médica especializada para prevenção e diagnóstico da doença na fase inicial, quando ela é curável.



Dr. Hálio lembrou que os tratamentos podem ser realizados com cirurgia robótica e vídeolaparoscópica, que são menos agressivas. “É importante reforçar e dizer que a comunidade masculina deva ter bastante atenção a esse problema, prevalente, que é o câncer de próstata, no nosso país, onde a cada ano ocorrem 60 mil novos casos”.



Hélio Oliveira também abordou a situação de dificuldades pelas quais passa o Brasil e lembrou que no dia de hoje, 17 governadores estão em Brasília para um encontro com o presidente eleito Jair Bolsonoro, onde discutirão vários problemas de cada estado.



“E um dos problemas que estamos vendo é a condição de descontrole das contas públicas no Brasil e ficamos muito felizes com os resultados do Piauí, um dos poucos Estado que não atravessaram a barreira da irresponsabilidade em relação aos gastos com pessoal e com condições de atrair mais empréstimos”, comemorou.



O parlamentar falou que o Piauí foi citado no programa da Rede Globo “Bom Dia Brasil”, no dia de hoje, como sendo um Estado que pagou toda sua dívida e que não teve benefícios do Governo Federal.





Por Lindalva Miranda

Edição: Paulo Pincel