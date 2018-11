Nerinho propõe reconhecimento de utilidade pública de duas associações

De autoria do deputado Nerinho (PTB), foram lidos na Assembleia hoje (21) projeto de lei reconhecendo de utilidade pública a Associação

De autoria do deputado Nerinho (PTB), foi lido na Assembleia Legislativa nesta quarta-feira (21), o projeto de lei reconhecendo de utilidade pública a Associação Comunitária de Desenvolvimento do bairro Pantanal Acodesbap, em Picos. Do mesmo autor foi lida utilidade pública para a Associação Comunitária de Desenvolvimento de Malhada Grande dos Almondes, também em Picos.



De inciativa do deputado Dr. Hélio (PR), foi lido encaminhamento de ofício ao governador do Piauí, Wellington Dias, e ao comandante-geral da Polícia Militar do Estado, coronel Lindomar Castilho, solicitando a implantação de uma turma do Pilotão Mirim no município de Canto do Buriti.



Também do Dr. Hélio, foi lido o ofício ao superintendente Regional do Trabalho, Philippe Salha, solicitando o agendamento da Unidade Móvel do Trabalhador para o município de Canto do Buriti, para emissão de carteiras do trabalho, já que é grande demanda pelo documento na região.

Por Raimundo Cazé

Edição: Paulo Pincel