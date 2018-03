Na primeira reunião da Cete municípios assinam novos acordos

O deputado Ismar Marques (PSB) presidente da Comissão de Estudos Territoriais presidiu hoje (07) a primeira reunião de 2018 da comissão com o objetivo de assinatura de novos acordos de divisão territorial em áreas de litígio no Estado do Piauí.

Foi assinado o acordo do prefeito Paulo Lustosa, do município de São Gonçalo do Gurguéia que tinha questões com a cidade de Corrente, e as comunidades de Riacho Frio, Barreira do Piauí e a cidade de Gilbuéis.





Também foi assinado acordo com os representantes das cidades de Cristalândia do Piauí e Corrente. Em Corrente, já existe 19 comunidades administradas pelo prefeito Onélio Carvalho. Também participou da solenidade de assinatura o vereador e presidente da Câmara Municipal Jadiney Johson Lisboa Cunha.

O professor Antonio José Medeiros, presidente da Fundação Cepro, participou da reunião da Cete para comunicar que, a partir de agora, outros dois representantes da Cepro deverão coordenar as reuniões com representantes dos municípios para ajustes.Na ocasião, foram apresentados Marcos Pereira da Silva e Elisângela Moura Fé. Ambos são representantes da Fundação Cepro que, agora, deverão trabalhar na preparação dos processos para a Comissão de Estudos Territoriais.

Emerson Brandão - Edição: Katya D'Angelles