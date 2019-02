Museu na Natureza já recebeu mais de 10 mil visitas, destaca Fábio Novo

Três novos museus foram abertos no Piauí. O destaque foi apresentado pelo deputado estadual Fábio Novo (PT) durante a sessão ordinária realizada ontem (6). O parlamentar também ressaltou o trabalho de revitalização de centros culturais em vários municípios pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult), pasta da qual foi gestor por mais de dois anos.





Novo destacou a inauguração do Museu da Natureza, no Parque Nacional Serra da Capivara, na região dos municípios de São Raimundo Nonato e Coronel José Dias. “Só para termos uma noção de o quanto esses investimentos são significativos para nossa Cultura, o Museu da Natureza, inaugurado há cerca de dois meses, já recebeu mais de 10 mil visitantes. São valores históricos que estão sendo preservados e potencializados para o desenvolvimento do nosso Estado”, comenta Fábio Novo.





Além deste também deu destaque para a abertura, no município de Corrente, do Museu Mãe Iracema. O local, que reúne valores históricos do extremo sul piauiense, conta com investimentos da iniciativa privada; e a reforma total do Complexo Cultural Porto das Barcas, em Parnaíba. A obra, que deve ser entregue até julho deste ano, vai receber o Museu do Mar, que contará com biblioteca e embarcações em tamanho natural, salas de dança, teatro, música e exposições, além do acervo histórico da região.

O deputado também destacou a revitalização, durante sua gestão na Secult, de centros culturais importantes para o Piauí, como o Museu de Arte Sacra e o Sobrado Major Selemérico, em Oeiras; os museus de Piripiri, Picos, Floriano e Piracuruca; o Museu do Piauí; a Casa de Odilon Nunes, em Amarante; e o Teatro Saraiva, em Parnaíba.

Ascom Parlamentar - Edição: Katya D'Angelles