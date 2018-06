Morre Dona Mazé, a mãe do deputado Júlio Arcoverde

Faleceu na madrugada deste domingo (17), Dona Maria José Ferraz Arcoverde, 86 anos, viúva do ex-governador Dirceu Mendes Arcoverde e mãe do deputado estadual Júlio Arcoverde (Progressistas). Dona Mazé estava internada há 15 dias no Hospital da Unimed e faleceu após complicações de uma pneumonia. Maria José sofria de Pakison e Alzheimer

O velório acontece na funerária Pax União, na Avenida Miguel Rosa, no Centro de Teresina. Uma missa de corpo presente acontece ao meio-dia e o enterro está marcado para as 13 horas no Cemitério São José, na zona Norte.

Dona Maria José Ferraz Arcoverde deixa três filho, oito netos e um bisneto.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Themístocles Filho (MDB), lamentou o falecimento da matriarca dos Ferraz Arcoverde e enviou condolências à família elutada.

Nota de pesar

O Governo do Estado recebe, com profundo pesar, a notícia do falecimento de Maria José Ferraz Arcoverde, 86 anos, ocorrido neste domingo (17). Ela era viúva do ex-governador Dirceu Arcoverde e mãe do deputado estadual Júlio Arcoverde.

Discreta, dona Maria José Ferraz Arcoverde exerceu relevante papel como primeira-dama do Estado, atuando na área social.

Nesse momento de pesar, o Governo do Estado deseja que a família encontre em Deus o conforto necessário para superar esse momento de dor.

Governo do Estado do Piauí