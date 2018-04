Mensagem que institui a Previdência Complementar passa na CCJ

Tendo como relator o deputado Júlio Arcoverde (PP), a mensagem 07 do Governo do Estado, processo AL 16716/18, que regulamenta a Previdência Complementar foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da ALEPI nesta terça-feira (17).

A matéria dispõe sobre mudanças pontuais na legislação para a adequação que dispõe sobre a instituição, no âmbito do serviço público do Estado do Piauí, da Previdência Complementar, para que o Estado possa complementar a sua adesão a Previ Nordeste, plano complementar unificado reunindo todos os servidores do Estado.

Segundo o relator, a implementação da Previdência Complementar visa reduzir a pressão sobre os recursos públicos alocados na Previdência, permitindo recompor a capacidade de investimento sobretudo em áreas essenciais.

A criação de um fundo de previdência complementar para os servidores públicos é facultativa, de acordo com a legislação em vigor, mas passará a ser obrigatória caso seja aprovado o texto a este respeito constante na PEC 287/16, que institui a Reforma da Previdência.

Laryssa Saldanha - Edição: Caio Bruno