Mensagem propõe exploração de matéria prima florestal no Piauí

O governador Wellington Dias encaminhou à Assembleia Legislativa uma mensagem estabelecendo as regras para a exploração de matéria prima florestal, de acordo com a regulamentação federal, bem como estabelecendo as normas para a recuperação das florestas a serem exploradas.

Noutra mensagem, o governador propõe a cessão por 20 anos de um imóvel situado na avenida Getúlio Vargas, no centro de Picos, para que no local funcione a sede da Academia Picoense de Letras. Ele também propôs a cessão de outro imóvel, desta vez no bairro São João em Uruçuí, para que no local funcione uma repartição pública municipal pelo prazo de quatro anos.

Também está sendo proposta através de mensagem a transformação dos ativos da dívida pública, inclusive precatórios, em valores a serem arrecadados pelo Estado.

LICENÇA - O deputado Fábio Xavier (PR) pediu licença por 30 dias para tratamento médico. Segundo o atestado médico, ele necessita de pelo menos um mês para o tratamento de complicações coronárias que o acometeram nos últimos dias.

Durvalino Leal - Edição: Caio Bruno