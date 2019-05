Médicos do Hospital Tibério Nunes, em Floriano, paralisam atendimento

O deputado Gustavo Neiva (PSB), líder da Oposição, afirmou hoje (21) que praticamente todos os médicos que prestam serviços no Hospital Tibério Nunes, em Floriano, estão desde ontem fazendo um movimento grevista para forçar o governo estadual a liberar recursos para o pagamento de salários e manutenção daquela casa de saúde. Os salários estão atrasados desde o mês de fevereiro.

Por conta desse atraso nos repasses, o procurador de Justiça Emir Martins Maia – que desde o ano passado abriu um inquérito para apurar as responsabilidades sobre o caso – decidiu oferecer denúncia à Justiça contra o secretário de Justiça, Florentino Neto, para obrigá-lo a liberar os recursos.

“Não podemos conviver com tanto descaso. A gente reclama e o governo faz de conta que está tudo bem. Precisamos de recursos suficientes para manter os hospitais funcionando. Agora esperamos que a Justiça delibere o mais rápido possível”, afirmou.

A deputada Teresa Britto (PV) concordou com o seu colega Gustavo Neiva e disse que o Hospital Getúlio Vargas tem cobrado o repasse de recursos desde 2012, o que tem dificultado o pagamento dos salários dos terceirizados e do servidores contratados a título precário. Outro fator que tem prejudicado a saúde pública é a falta de ventilador mecânico no Hospital Natan Portella.

“Não podemos continuar nessa situação, pois quem está sofrendo é a população. Vamos manter a fiscalização em todos os hospitais da rede estadual que estão com deficiência de recursos, como o Tibério Nunes, em Floriano. Não para ficar na inércia, enquanto pessoas morrem”, afirmou.

COMISSÕES

A deputada Flora Izabel (PT) convidou os seus colegas para se reunirem na Comissão dos Direitos da Mulher, às 9h30 desta quinta-feira, para deliberarem sobre vários projetos que estão em tramitação e precisam ter os seus pareceres votados e, assim, as matérias possam ser levadas ao plenário.

O líder do Governo, Francisco Limma (PT), também pediu que seja realizada reunião conjunta das comissões de Administração e de Controle e Finanças para a apreciação de vários projetos, dentre eles o que autoriza o ingresso do Piauí no consórcio de estados do Nordeste para a realização de várias ações de desenvolvimento econômico, social e de infraestrutura. A reunião será nesta quarta-feira, às 9h30, na sala da Comissão de Finanças.

Durvalino Leal - Edição: Caio Bruno