Marden propõe que Comissão da Alepi inspecione maternidade

O deputado Marden Menezes (PSDB) pediu, hoje (22), que a Comissão de Saúde, Educação e Cultura da Assembleia Legislativa acompanhe a situação da Maternidade Evangelina Rosa, que, segundo ele, enfrenta uma situação dificil prejudicando o atendimento às gestantes que precisam de um local para o nascimento de suas crianças.

Marden Menezes disse que é importante que os integrantes da Comissão de Saúde, Educação e Cultura realizem uma visita às instalações da Maternidade e, se for necessário, recorram ao Ministério Público Estadual e ao Tribunal de Justiça do Piauí no sentido de que o Governo do Estado garanta melhores condições de funcionamento para aquele estabelecimento de saúde.

O parlamentar do PSDB afirmou que lamentava e repudiava a forma como os atuais gestores vêm administrando a Maternidade Evangelina Rosa e parabenizou o Conselho Regional de Medicina (CRM) por estar cumprindo o seu papel de lutar para que aquela casa de saúde preste uma melhor assistência à população.

Em seguida, o deputado Luciano Nunes (PSDB), vice-presidente da Assembleia Legilsativa, pediu ao líder do Governo, deputado Francisco Limma (PT), que informasse quando o secretário de Saúde, Florentino Neto, iria comparecer à Alepi para prestar esclarecimentos sobre a situação da saúde no Piauí. Francisco Limma disse que o secretário já informou que comparecerá ao Legislativo no próximo dia 29 dnovembro.

Por J. Barros

Edição: Caio Bruno

