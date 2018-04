Marden pede arquivamento de projeto que mudava nome de estrada

‘Um assunto relevante e ao mesmo tempo preocupante’. Com essas palavras, o deputado Marden Menezes (PSDB) iniciou sua fala durante os dois minutos, destinados aos pequenos avisos, nesta segunda-feira (02). O parlamentar se referia a aprovação em 2011 pelo plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí (Alepi), de uma lei denominando a PI- 110, que liga o município de Piracuruca ao município de São João da Fronteira, através do Povoado Alto Alegre, de ‘Daniel Doca’.





Segundo ele, Daniel Doca foi um vereador de grande atuação em Piracuruca, e vítima de um assassinato brutal, na mesma rodovia. Ele deixou esposa, uma família imensa e uma verdadeira legião de admiradores, amigos e pessoas que fazem aquela comunidade.

“Passados sete anos, esta Casa chegou a iminência de cometer uma injustiça através de um projeto de um outro colega parlamentar, projeto este prejudicado em virtude de já haver uma lei que determina esse trecho da rodovia PI-110, que era um projeto do deputado Aluísio Martins (PT), que visa somente modificar a denominação desse trecho”.

O deputado Marden Menezes entende que não é justo e não é salutar e fez o pedido de arquivamento da matéria, por ser inoportuna e está prejudicada, conforme o regimento interno.









Lindalva Miranda – Edição: Katya D’Angelles