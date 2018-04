Marden Menezes requer voto de louvor ao 4 de Julho Esporte Clube

Em homenagem aos 30 anos de atuação no futebol profissional do time 4 de Julho Esporte Clube, o deputado Marden Menezes apresentou na manhã desta segunda-feira (23) requerimento solicitando Voto de Louvor ao time. O requerimento foi lido em Plenário e deve ser votado nos próximos dias.

Com sede na cidade de Piripiri, ao norte do Estado, o Clube conquistou um tri campeonato piauiense futebol profissional e participou de competições nacionais como Copa do Brasil, Copa Norte-Nordeste e Campeonato Brasileiro, sempre representante o Piauí com dignidade.

O nome do clube é uma homenagem ao aniversário de fundação da cidade. O time fundado pelo líder José Ribeiro e em 2017 conquistou a Copa Piauí, tendo o direito de participar da Série D de 2018.

Após ser aprovado, a homenagem deve ser enviada à diretoria do Clube, presidente de honra e fundados, atual prefeito de Piripiri Dr. Luiz Menezes e à Câmara Municipal de Vereadores de Piripiri.









Laryssa Saldanha - Edição: Caio Bruno