Marden Menezes reclama da demora na sanção da lei do passe livre para idoso

O deputado Marden Menezes (PSDB) teve aprovado hoje(15) requerimento pedindo ao governador Wellington Dias que assine decreto visando disciplinar a aplicação da lei de sua autoria que concede passagem gratuita para pessoas com mais de 60 anos nos ônibus intermunicipais do Piauí. A lei foi sancionada pelo chefe do Poder Executivo no final do ano passado.

Marden Menezes, que ocupou a tribuna para defender a sua proposição, disse que a assinatura do decreto permitirá que os idosos que ganham até dois salários mínimos tenham direito a pagar apenas 50% do valor da passagem nos ônibus intermunicipais. Ele assinalou que os ônibus deverão ainda reservar duas poltronas que serão cedidas gratuitamente aos idosos em cada viagem.

Também, foi aprovado requerimento de Marden Menezes solicitando ao Governo do Estado informações sobre a localização de máquinas do Departamento de Estradas de Rodagens do Piauí (DER-PI) que estavam sendo utilizadas em Piripiri, mas foram retiradas daquele município e atualmente se encontram em local ignorado.

Por J. Barros



Texto: J. Barros

Edição: Paulo Pincel