Marden Menezes pede cumprimento da lei do passe livre municipal

O deputado estadual Marden Menezes (PSDB) apresentou, nesta segunda-feira (7), requerimento para que seja enviado expediente ao governador Wellington Dias solicitando o cumprimento da Lei nº 7.056, que estabelece o passe livre intermunicipal a pessoas idosas.

A lei Nº 7.056/17 foi sancionada e publicada em novembro de 2017 e garante que pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, e que ganham até dois salários-mínimos tenham o direito de pagar somente meia passagem nas viagens de município para município dentro do território piauiense.

A nova legislação estabelece ainda que todos os veículos de transporte coletivo intermunicipal tenham duas vagas inteiramente gratuitas reservadas para idosos.

Novo Ofício

Também foi lido em Plenário requerimento do deputado Robert Rios (DEM) solicitando que seja encaminhado um novo ofício ao Governador do Estado, Wellington Dias, cobrando o envio, com a maior brevidade, de todos os contratos firmados nos últimos dez anos entre o Estado e a Construtora Jurema, bem como seus respectivos aditivos e fontes pagadoras e o extrato de todas as licitações que deram origem aos contratos.

