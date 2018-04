Marden Menezes diz que saúde de Cocal está um caos

Ao ocupar hoje (18) a tribuna para defender requerimento em que pede ao Governo do Estado o pagamento de salários atrasados de servidores do Hospital Regional de Cocal, o deputado Marden Menezes (PSDB) disse que existe um caos no setor de saúde daquele município da região Norte, o que, segundo ele, ocorre, também, em outros municípios do Estado.

Marden Menezes, que teve a sua proposição aprovada na sessão plenária desta manhã, afirmou que medidas urgentes devem ser tomadas pela Secretaria de Saúde não somente visando a regularização do pagamento dos servidores, mas, também, melhorias nos equipamentos e na estrutura física do hospital, “que não tem soro, seringas e nem os insumos mais básicos para atender a população”.

OBRAS - Os deputados aprovaram ainda requerimentos dos deputados Francisco Limma (PT), líder do Governo, e Janaína Marques (PTB) pedindo ao Governo do Estado a recuperação de estradas que interligam municípios da região Norte, dentre eles, Madeiro, Esperantina, Luzilândia e José de Freitas. O deputado Dr. Hélio Oliveira (PR) requereu ao Governo o asfaltamento da avenida Martins Ribeiro em Ilha Grande do Piauí.

O deputado Wilson Brandão (PSB) teve aprovados requerimentos pedindo à Secretaria de Cultura que elabore projeto arquitetônico para construção de um monumento em homenagem ao poeta Da Costa e Silva e ao DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes a colocação de redutores de velocidade na BR-343 em Cocal de Telha.

Por sua vez, o deputado Georgiano Neto (PSD) requereu, também, ao DNIT a colocação de redutores de velocidade na BR-316 em Monsenhor Gil e o deputado Dr. Pessoa (SD) teve aprovado requerimento solicitando voto de louvor ao escritor Valdecy Cavalcanti por ocupar uma cadeira na Academia Parnaibana de Letras.

J. Barros - Edição: Caio Bruno



Ao ocupar hoje (18) a tribuna para defender requerimento em que pede ao Governo do Estado o pagamento de salários atrasados de servidores do Hospital Regional de Cocal, o deputado Marden Menezes (PSDB) disse que existe um caos no setor de saúde daquele município da região Norte, o que, segundo ele, ocorre, também, em outros municípios do Estado.



Marden Menezes, que teve a sua proposição aprovada na sessão plenária desta manhã, afirmou que medidas urgentes devem ser tomadas pela Secretaria de Saúde não somente visando a regularização do pagamento dos servidores, mas, também, melhorias nos equipamentos e na estrutura física do hospital, “que não tem soro, seringas e nem os insumos mais básicos para atender a população”.



OBRAS - Os deputados aprovaram ainda requerimentos dos deputados Francisco Limma (PT), líder do Governo, e Janaína Marques (PTB) pedindo ao Governo do Estado a recuperação de estradas que interligam municípios da região Norte, dentre eles, Madeiro, Esperantina, Luzilândia e José de Freitas. O deputado Dr. Hélio Oliveira (PR) requereu ao Governo o asfaltamento da avenida Martins Ribeiro em Ilha Grande do Piauí.



O deputado Wilson Brandão (PSB) teve aprovados requerimentos pedindo à Secretaria de Cultura que elabore projeto arquitetônico para construção de um monumento em homenagem ao poeta Da Costa e Silva e ao DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes a colocação de redutores de velocidade na BR-343 em Cocal de Telha.



Por sua vez, o deputado Georgiano Neto (PSD) requereu, também, ao DNIT a colocação de redutores de velocidade na BR-316 em Monsenhor Gil e o deputado Dr. Pessoa (SD) teve aprovado requerimento solicitando voto de louvor ao escritor Valdecy Cavalcanti por ocupar uma cadeira na Academia Parnaibana de Letras.





J. Barros - Edição: Caio Bruno