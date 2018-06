Marden Menezes diz que PT perdeu a sua essência e critica ações do Governo

O deputado Marden Menezes (PSDB) usou a tribuna da Assembleia Legislativa para criticar as ações do Governo do Estado e as últimas mensagens enviadas pelo Poder Executivo. Ela ainda afirmou com que o Partido dos Trabalhadores está envolvido nos maiores escândalos do país.

Em resposta às críticas do líder do Governo na Casa, deputado Francisco Limma (PT) sobre a cobrança da oposição com relação à segunda parcela do empréstimo do Governo com a Caixa Econômica Federal, Marden fez questão de lembrar que a oposição foi favorável ao empréstimo, mas desde que ele fosse aplicado corretamente.

Menezes também criticou a Mensagem do Governo do Estado que pretendia alienar cerca de 600 mil hectares de terras do Estado. “Essa proposta queria vender as terras do Piauí em plano ano de eleição, fazendo qualquer tipo de negociata com terras que pertencem ao povo do Piauí. É preciso ter responsabilidade com o que defendemos e nós da oposição temos o dever de defender o povo e fiscalizar as ações do Governo”, disse Marden Menezes.

Em aparte, o deputado Robert Rios também criticou as ações do Governo Estadual. “Eu acredito na Social-democracia mas hoje o PT está criando uma coisa que nem existe, que é o Liberalismo de esquerda. O PT defendia a tese da função social da terra e a reformar agraria, mas aqui no Piauí ele quer é vender 600 mil hectares de terra para a iniciativa privada. Porque não faz a maior reforma agrária desse país?”, indagou Robert Rios.

Corpo de Bombeiros





Marden Menezes também criticou as mensagens enviadas pelo Governo do Estado que, segundo ele, reduzir o efetivo do Corpo de Bombeiros no Estado. “Nós temos um deficit enorme no Corpo de Bombeiros, ou seja, o Piauí precisa é contratar. Mas o Governo mandou ontem para esta Casa uma proposta reduzindo o efetivo. Como é que nós vamos compreender esse Governo?”, indagou o deputado.

Ele lembrou ainda de cidades como Piripiri, Oeiras, Castelo, que são referência em suas regiões e que não possuem estrutura do Corpo de Bombeiros.

“O Governador quer é a extinção do Corpo de Bombeiros. Quem viu aquele incêndio no hotel aqui em Teresina, viu que ali tinham apenas seis bombeiros trabalhando porque naquele momento não tinha efetivo. Tantas outras cidades grandes do Estado que o efetivo é ridículo. Se houver um incêndio de grandes proporções o povo está descoberto”, disse o deputado Robert Rios.