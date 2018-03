Marden Menezes denuncia desvio de recurso de obra em Piripiri

O deputado Marden Menezes (PSDB) denunciou o que considera desvio de recursos de uma obra do Governo do Estado em Piripiri. O parlamentar cobrou do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado a investigação da denúncia.





Segundo Marden Menezes, as obras no polo têxtil de Piripiri, que está abandonado. Lá, o governo informa que investiu R$ 999.861,00. “Qualquer pessoa pode ver que ali não foram aplicados nem R$ 150 mil. Gostaríamos de fazer que registro do lamentar mais escândalo, inclusive para o conhecimento do senhor governador porque cabe o próprio executivo a tomada de providências para coibir esse tipo de abuso”.



O deputado Dr. Pessoa (PSB) falou da sua viagem aos municípios de Água Branca, Floriano, Altos e José de Freitas. Em Floriano, Dr. Pessoa foi recebido pelo presidente da Fecomércio, Valdeci Cavalcante. Pessoa falou da devoção a São José. “Foi um fim de semana de afago, de bem querer ao Dr. Pessoa, que foi abraçado pela população dessas cidades. Eu não tenho prefeito, não tenho vereador, não tenho liderança política, mas eu tenho Deus e o povo”.



Paulo Pincel

Edição: Katya D'Angelles