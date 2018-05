Marden Menezes defende reajuste salarial para médicos no interior

O deputado Marden Menezes (PSDB) defendeu da tribuna indicativo de projeto de lei de sua autoria, propondo reajuste para médicos concursados que vão para o interior e acabam voltando para a capital, causando sérios problemas para os pacientes, os quais se são obrigados a vender o que possuem para pagar transportes em busca de atendimento na capital.

Segundo o deputado, o Tribunal de Justiça já adotou essa mesma providência como estímulo aos juízes do interior. No caso dos médicos, o Sindicato da categoria ajudou na elaboração do indicativo de lei – disse Marden Meneses. Em seu discurso, o deputado pediu que a matéria seja discutida sem levar em conta a questão partidária, uma vez que o Estado vai gastar menos do que com o atendimento na capital.

Repórter: Raimundo Cazé

Por Raimundo Cazé

Edição: Paulo Pincel