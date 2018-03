Marden Menezes convida população para seminário '

Usando o tempo destinado aos pequenos avisos, na sessão ordinária desta quarta-feira (14) o deputado Marden Menezes (PSDB) convidou a população da região da Chapada das Mangabeiras para participar do seminário “O Piauí pode dar certo: ideias para transformação” que acontece no próximo sábado, 17, às 9h na Câmara Municipal da cidade de Bom Jesus. Esse será o segundo encontro do seminário, que deve acontecer até o mês de julho, percorrendo as principais cidades do Estado.





“Quero convidar toda a população da região da Chapada das Mangabeiras que abrange os municípios de Colônia do Gurgueia, Alvorada no Gurgueia, Cristino Castro, Bom Jesus, Gilbués, Sebastião Barros, Santa Filomena, Corrente e tantos outros para o seminário 'O Piauí pode dar certo', que será realizado na Câmara Municipal da cidade de Bom Jesus no próximo sábado, às 9h. O Seminário é o segundo de um ciclo de doze seminários que o Instituto Teotônio Vilela, liderado pelo nosso pre candidato a governador, deputado Luciano Nunes (PSDB)”, disse Marden Menezes.





“O Luciano vem discutindo e debatendo com a sociedade piauiense a realidade do nosso Estado, as problemáticas de cada região e ideias e sugestões de soluções para esses problemas. O deputado Luciano Nunes tem feito esse trabalho de dialogar com a sociedade no sentido de elaborar, como pré-candidato, um plano de governo condizente com as expectativas e anseios da população piauiense”, completou o parlamentar.





Ao todo serão 12 seminários que acontecerão até o mês de julho em cada território de desenvolvimento do Piauí e que têm por objetivo mobilizar e motivar a população para o exercício pleno da cidadania, que é a escolha pelo voto, bem como discutir as questões referentes a cada polo onde será realizado o seminário na área de educação, saúde, infraestrutura, segurança, entre outras temáticas.

Além de Piripiri, que já recebeu o Seminário, e Bom Jesus, que acontece neste sábado, ceceberão os seminários os municípios de São Raimundo Nonato (polo Serra da Capivara); Parnaíba (polo Planície Litorânea); Uruçuí (polo Tabuleiro do Alto Parnaíba); Teresina (polo Entre Rios); Paulistana (polo Chapada Vale do Rio Itaim); Campo Maior (polo Carnaubais); Valença (polo vale do Sambito); Picos (polo Rio Guaribas); Oeiras (polo Vale do Canidé) e Floriano, que representará o polo vale dos Rios Piauí e Itaueiras.

Laryssa Saldanha - Edição: Katya D'Angelles