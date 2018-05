Marden Menezes cobra informações sobre máquinas do DER-PI

O deputado Marden Menezes (PSDB) apresentou requerimento na sessão plenária de hoje (8) pedindo informações ao governador Wellington Dias sobre o destino de máquinas do DER-PI (Departamento Estadual de Estradas de Rodagens do Piauí) que estavam sendo utilizadas em Piripiri e foram retiradas daquele município em 2016. Ele solciitou que as informações contenham dados sobre o local em que as máquinas se encontram, bem como imagens desses equipamentos.





A realização de uma sessão solene no próximo dia 7 de junho pelo transcurso do Dia da Pessoa com Deficiência foi requerida pelo deputado Dr. Hélio Oliveira (PR). Por sua vez, o deputado Fábio Novo (PT) apresentou requerimento pedindo aprovação de voto de pesar pela morte do senhor Joaquim Braz ocorrida no último sábado(4) em Francisco Santos.





O deputado Francisco Limma (PT), líder do Governo, apresentou requerimento pedindo à Fundespi (Fundação de Desenvolvimento dos Esportes do Estado do Piauí) a construção de um estádio de futebol na cidade de Canavieira. Também, foram lidos ofícios do secretário de Saúde, Florentino Neto, encaminhando para apreciação pela Assembleia Legislativa as prestações de contas do terceiro quadrimestre de 2015 e dois anos de 2016 e 2017.

J. Barros - Edição: Caio Bruno