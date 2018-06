Marden destaca festejos em municípios do Norte do Piauí

Ocupando o espaço dos pequenos avisos, o deputado Marden Menezes (PSDB) destacou o êxito dos festejos religiosos e culturais realizados no último final de semana, na região Norte do Estado, destacando Campo Maior e Pedro II.

Dizendo-se sempre acompanhado do colega deputado Luciano Nunes (PSDB) – que é pré-candidato a governador de seu partido – Marden Menezes falou da grandeza da multidão que participou da procissão de Santo Antônio, de Campo Maior. Outro evento destacado por Marden Meneses foi o Festival de Inverno de Pedro II.

Noutra parte, Marden Menezes denunciou a ameaça que os trabalhadores em educação que prometem cruzar os braços caso o governador Wellington Dias pague o que deve às empresas que fazem o transporte escolar no Estado. “Os professores estão solidários com os alunos e prometem parar junto com eles”, disse Marden.

Edmundo Moreira - Edição: Caio Bruno