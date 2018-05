Marden convida deputados e população para festivais pelo Dia do Trabalhador

O deputado Marden Menezes (PSDB) destacou a realização de dois festivais em alusão ao Dia do Trabalhador em Lagoa do São Francisco e em Piracuruca. O deputado falou durante os dois minutos destinados aos pequenos avisos para registrar a realização desses dois grandes eventos ao longo desta semana.

O parlamentar informou que a Lagoa do São Francisco irá realizar no próximo dia 26, sábado, um grande festival do trabalhador, uma iniciativa da população e das lideranças locais. Já em Piracuruca, o festival em homenagem ao Dia do Trabalhador, acontece de 25 a 27 de maio.



“Também o evento de Piracuruca conta com o nosso apoio e esse ano tem também o apoio dos deputados Dr. Pessoa (SD), Luciano Nunes (PSDB) e Robert Rios (DEM) e de outras lideranças políticas. Fica o registro e o convite para toda a população da região Centro/Norte, para que possa comparecer e prestigiar as cidades de Lagoa de São Francisco e da nossa querida Piracuruca”, convidou Marden Menezes.

Um outro registro feito pelo parlamentar foi a realização de uma missa, celebrada em memória das vítimas da tragédia de Algodões, que completou nove anos. A celebração vai acontecer às 7h, do domingo (27), na Igreja Matriz de Cocal.

“Estaremos presentes, como sempre o fazemos, lembrando o fato e claro continuando a luta pelos direitos das vítimas da Barragem de Algodões”, finalizou

Por Lindalva Miranda

Edição: Paulo Pincel