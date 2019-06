Magalhães destaca o papel da oposição na condução do Estado

A oposição ajuda o Governo porque levanta pontos importantes”. Assim teve início a fala do deputado Cícero Magalhães (PT), nesta manhã de quinta-feira (13), que lembrou que a oposição cobra, mas também esquece de fatos ocorridos no passado, como o que aconteceu em 2011, quando o Governo da época, enviou para a Assembleia Legislativa do Estado do Piauí (Alepi) um projeto para retirar a regência da classe de professores, e que na época, segundo o parlamentar, o projeto foi votado e aprovado.

“Os que reclamam dos problemas dos professores hoje, esquecem que na época foram à favor da retirada da regência da categoria”, reforçou o deputado, acrescentando que na época o atual Governador Wellington Dias era senador e a presidente era a Dilma Rousseff e que eles resolviam tudo, e que era uma época em que o Brasil crescia, devido aos projetos sociais.

Cícero Magalhães também falou sobre a Reforma da Previdência e enfatizou que não é à favor da forma como o presidente Bolsonaro que fazer a Reforma. “Meu partido na Câmara Federal não é à favor da Reforma, mas vejo que alguns pontos já estão sendo retirados e já está havendo negociação. Somo contra da forma como está, porque somos do lado da classe trabalhadora”.

O deputado disse ainda que a base Governista fará de tudo para que os salários dos servidores públicos e ressaltou que o País está parado e sem gerar empregos. Ele lembrou da greve geral, prevista para acontecer amanhã (14) e que tem o apoio de vários categorias , também do estado do Piauí.

"A oposição ajuda o Governo porque levanta pontos importantes”, avaliou o deputado Cícero Magalhães (PT), na sessão desta quinta-feira (13), ao lembrar que a oposição hoje cobra, mas também esquece de fatos ocorridos no passado, como o que aconteceu em 2011, quando o Governo da época, enviou para a Assembleia Legislativa do Estado do Piauí (Alepi) um projeto para retirar a regência dos salários dos professores.



Na época, lembrou o parlamentar, o projeto do fim da regência foi votado e aprovado. “Os que reclamam dos problemas dos professores hoje, esquecem que na época foram à favor da retirada da regência da categoria”, reforçou o deputado, acrescentando que na época o atual governador Wellington Dias era senador e a presidente era a Dilma Rousseff e que eles resolviam tudo. Magalhães lembrou que aquela era uma época em que o Brasil crescia, devido aos projetos sociais.

Cícero Magalhães também falou sobre a Reforma da Previdência e enfatizou que não é à favor da reforma não da forma como foi proposta pelo presidente Bolsonaro. “Meu partido na Câmara Federal não é à favor da Reforma, mas vejo que alguns pontos já estão sendo retirados e já está havendo negociação. Somo contra a propsta da forma como está, porque somos do lado da classe trabalhadora”.



O deputado disse ainda que a base governista fará de tudo para preservar os salários dos servidores públicos e ressaltou que o País está parado e sem gerar empregos. Magalhães lembrou da greve geral, prevista para acontecer nesta sexta-feira (14) e que tem o apoio de vários categorias também no Piauí.





Lindalva Miranda - Edição: Katya D'Angelles