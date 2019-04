Lucy visita obras no acesso interrompido entre José de Freitas e Lagoa Alegre

Há mais de uma semana, os moradores da região de José de Freitas e Lagoa Alegre, cerca de 100 km de Teresina, estão utilizando desvios improvisados na PI-366. Isso porque um trecho da via, onde estava a ponte que liga as duas cidades, se rompeu. A deputada Lucy (Progressistas) esteve no local para averiguar o que está sendo feito para resolver o problema. Além dos desvios alternativos na própria PI-366, os moradores estão usando outras rotas: a PI 112, estrada de União, no trajeto Lagoa Alegre - Teresina; e a PI 113 para ter acesso ao município de José de Freitas.

Segundo informações do Departamento de Estradas de Rodagens do Piauí (DER), o motivo do rompimento foi o grande volume de chuva que caiu na região Norte nas últimas semanas. Ainda de acordo com o DER, é preciso que o nível da água baixe para que seja possível refazer o trecho da PI. Como forma de evitar que a obra passe muito tempo em execução e cobrar uma solução para os residentes nos dois municípios prejudicados, a deputada Lucy garante que fará visitas constantes ao local.



Ascom Parlamentar -Edição: Katya D'Angelles