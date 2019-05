Lucy Soares visita escolas estaduais no município de Altos

Dando continuidade à sua agenda de visitas nas escolas estaduais do interior do Piauí, a deputada estadual Lucy Soares (PP) esteve no município de Altos, situado a 40 km de Teresina. Na oportunidade, Lucy conversou com diretores e alunos sobre o funcionamento das unidades de ensino e ouviu deles quais as suas principais demandas.

Em Altos, as escolas possuem problemas na estrutura física dos prédios. Na U.E Cazuza Barbosa, por exemplo, é urgentemente que as salas de aula recebam melhorias, pois todas as janelas estão quebradas, o teto de PCV está caindo, as cadeiras são velhas, o banheiro antigo e as instalações elétricas deterioradas. No Centro Estadual de Tempo Integral (CETI) Rama Boa há diversos vazamentos nas instalações hidráulicas.

“Minha principal bandeira como deputada é a Educação, por isso reivindico da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) melhorias para as escolas. Já levei as demandas de José de Freitas e União ao secretário Ellen Gera, obtivemos resultados positivos, e agora será a vez de Altos”, disse Lucy.

Além das dificuldades estruturais, as escolas acumulam outros problemas: falta de profissionais, como instrutores para uso dos laboratórios de informática, psicólogos e bibliotecários. Em duas das escolas visitadas: U.E Cazuza Barbosa e U.E Mário Raulino, há laboratórios de informática, mas não funcionam por falta de instrutor ou de um técnico que também possa fazer manutenção dos computadores.

Dengue

No Centro Estadual de Tempo Integral Rama Boa o risco da proliferação de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes Aegypti (dengue, zica e chikungunya) preocupa os estudantes. Isso porque a escola tem materiais de escritório velhos jogados em áreas descobertas. Com isso, eles estão servindo para acumular água da chuva e servindo como criadouros do mosquito. Os diretores da instituição afirmam que já solicitaram à Seduc a remoção dos móveis velhos, mas ainda não foram atendidos.

Ascom Parlamentar - Edição: Katya D'Angelles