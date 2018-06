Luciano Nunes registra viagens e 30º aniversário do PSDB

Ao ocupar hoje(25) o espaço destinado aos pequenos avisos da sessão plenária, o deputado Luciano Nunes, vice-presidente da Assembleia Legislativa, registrou o 30º aniversário do seu partido, o PSDB. Ele falou ainda de viagens que realizou no último final de semana por várias cidades do interior, quando foi recebido por prefeitos, vereadores, lideranças políticas e populares.





Luciano Nunes disse que esteve nas cidades de Oeiras, Simplício Mendes, São João do Piauí, Regeneração e Boa Hora e informou que hoje irá ao município de Pio IX para participar das festividades juninas. Ele afirmou que as conversas com lideranças políticas e com a população o animaram a continuar apresentando o seu nome como opção para governador do Estado nas eleições deste ano.





O vice-presidente da Alepi registrou o aniversário do PSDB, dizendo que seu partido foi responsável pelas maiores conquistas obtidas pelo povo brasileiro nos últimos anos, incluindo a implantação do Plano Real e o controle da inflação. “O PSDB é um dos maiores partidos do nosso país e tem dado a sua contribuição para a consolidação da democracia nacional”, assinalou ele.





Luciano Nunes convidou ainda os parlamentares e a população para participarem amanhã(26), às 10 horas, de sessão solene que será realizada na Assembleia Legislativa em homenagem aos 51 anos de fundação da Associação dos Cegos do Estado do Piauí (Acep).

J. Barros - Edição: Caio Bruno