Luciano Nunes pede que governo impeça a greve na Uespi

Luciano Nunes registrou ainda que o Sindicato dos Médicos do Piauí (Simepi) divulgou uma nota de repúdio ao Governo do Estado que há seis meses não faz o repasse para a entidade das contribuições dos profissionais que são descontadas de seus contracheques. Segundo ele, essa situação se repete, também, em relação a outros sindicatos que reúnem servidores estaduais.

De acordo com o parlamentar do PSDB, o Piauí está vivendo um caos em praticamente todos os setores, incluindo os de educação e saúde. Ele assinalou que dezenas de obras se encontram paralisadas em todo o Estado, prejudicando a população.

Por J. Barros

O deputado Luciano Nunes (PSDB), vice-presidente da Assembleia Legislativa, fez um apelo hoje (19), no espaço dos pequenos avisos da sessão plenária, para que o Governo do Estado procure através do diálogo evitar que os servidores da Universidade Estadual do Piauí entrem em greve a partir da próxima segunda-feira(23). Ele disse que a paralisação poderá prejudicar as aulas de milhares de estudantes já que a Uespi terá o seu funcionamento normal interrompido.



Texto: J. Barros

Edição: Paulo Pincel