Luciano Nunes participa da 22ª Conferência da Unale no Rio Grande do Sul

O deputado Luciano Nunes (PSDB), atual presidente da Unale –Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais participará, na cidade de Gramado, Rio Grande do Sul, da 22ª Conferência Nacional. O encontro acontece de 09 a 11 de maio.

A finalidade é a realização de palestras e incorporar debates às agendas regionais e nacionais entre os parlamentares estaduais sobre temas relevantes para o crescimento do país. Na ocasião, o parlamentar piauiense conclui o mandato à frente da presidência da Unale, com a finalidade de buscar experiências e ampliar as inovações adotadas fora de seus estados.

A Conferência do ano passado debateu novos rumos para o país. Recebeu cerca de 1500 participantes e foi discutido o tema: O Brasil e suas reformas.

Carta do Presidente – Luciano Nunes, divulgou a Carta do Presidente, onde foi mostrado a forma de luta do poder legislativo junto à população. Ele destacou o trabalho desenvolvido na entidade pelos 1.059 deputados estaduais de todo o Brasil, à frente da Unale. Irá buscar o pacto federativo e a ampliação das competências legislativas das Assembleias legislativas, para valorizar os parlamentares, no momento que a entidade completa 22 anos de existência de atuação em defesa dos estados brasileiros.





Emerson Brandão - Edição: Katya D'Angelles