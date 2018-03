Luciano Nunes ouve reivindicações dos professores do Estado em greve

O deputado Luciano Nunes (PSDB) falou durante os dois minutos destinados aos pequenos avisos, que foi procurado, nesta manhã de segunda-feira, pelos professores da rede estadual de ensino, para que ele repercutisse no plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí (Alepi) sobre a greve dos professores, que teve início no dia 23 deste mês.

O deputado Luciano Nunes (PSDB), durante os dois minutos destinados aos pequenos avisos, afirmou que foi procurado na manhã desta segunda-feira (26) pelos professores da rede estadual de ensino para que ele repercutisse no plenário da Assembleia Legislativa sobre a greve dos professores, que teve início no dia 23 de fevereiro.



Dentre os pontos da pauta de reivindicações que os professores apresentaram ao parlamentar estão o não cumprimento do piso nacional dos professores e a fata de estrutura nas escolas estaduais.



“Eu gostaria de fazer esse registro, da greve que foi deflagrada pelos professores da rede estadual de ensino, na sexta-feira passada e ao mesmo tempo fazer um apelo ao governador do Estado e aos representantes da Educação, a secretária (de Educação) Rejane Dias, para estabeleçam um canal de negociação e os nossos alunos, as crianças e os jovens da rede estadual não fiquem no prejuízo”, apelou o deputado.



Luciano Nunes lembrou que cada dia de greve é um dia de prejuízo, para o desenvolvimento do ensino da juventude do Estado do Piauí. “Faço um apelo para que o governo do Estado estabeleça essa negociação e possa pagar o piso salarial dos professores, que é uma lei nacional e que a gente tenha a regularização, das atividades escolares do nosso Estado”, finalizou.



Texto: Lindalva Miranda

Edição: Paulo Pincel