Luciano Nunes fala de reunião na Alepi sobre a greve dos caminhoneiros

O deputado Luciano Nunes (PSDB), vice-presidente da Assembleia Legislativa, disse que foi realizada reunião hoje (28) entre parlamentares estaduais e representantes do Governo do Estado e do setor produtivo para tratar sobre as consequências da greve dos caminhoneiros no Piauí. Ele afirmou que o secretário de Segurança, coronel Rubens Pereira, prometeu adotar medidas para desobstruir a entrada do Terminal de Petróleo de Teresina e garantir a saída de caminhões levando combustíveis para o abastecimento dos postos de gasolina da capital e do interior.





Luciano Nunes afirmou que representantes da Associação Industrial do Piauí (AIP), dos donos de postos de combustíveis e dos lojistas, dentre outros, manifestaram preocupação com o desabastecimento de combustíveis, alimentos, remédios, material hospitalar e colapso no setor de transporte provocado pela greve dos caminhoneiros, por isso decidiram pedir o apoio do Governo e da Assembleia Legislativa para solucionar o problema.





Declarou o parlamentar tucano que o desabastecimento de combustíveis é provocado por uma manifestação que ocorre em frente ao Terminal de Petróleo e impede a saída de caminhões com combustíveis para os postos e outros estabelecimentos. “O importante é que o Governo do Estado adote providências para desobstruir a entrada do terminal, que tem uma grande quantidade de combustíveis, o que deve fazer ainda hoje”, assinalou ele.





Por sua vez, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Themístocles Filho (MDB), disse acreditar que até o início da noite de hoje a maioria dos caminhoneiros do Brasil voltará às suas atividades, porque, segundo ele, o Governo Federal atendeu as reivindicações da categoria, incluindo redução de R$ 0,46 no preço do litro de óleo diesel.









J. Barros - Edição: Caio Bruno