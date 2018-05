Luciano Nunes diz que situação da educação é caótica no Piauí

Ao falar hoje (30) no espaço dos pequenos avisos da sessão plenária, o deputado Luciano Nunes (PSDB), vice-presidente da Assembleia Legislativa, disse que a situação da educação do Piauí é caótica e pediu ao Governo do Estado que adote providências no sentido de evitar que seja deflagrada uma greve dos professores celetistas que estão há dois meses sem receber pagamento.

Luciano Nunes afirmou que dezenas de estudantes estão sem frequentar as salas de aula desde o início do ano em um grande número de municípios por falta de transporte escolar, como ocorre em Cocal, Caldeirão Grande e Dom Inocêncio.

De acordo com o parlamentar do PSDB, está marcada para o próximo dia 6 de junho uma assembleia geral do Sinte-PI (Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Piauí) visando debater a deflagração de um indicativo de greve pelos professores que têm contratos com o Governo do Estado com base na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas).

J. Barros - Edição: Katya D'Angelles