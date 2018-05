Luciano Nunes diz que Governo ainda desrespeita vítimas da tragédia de Algodões

O deputado estadual, Luciano Nunes (PSD) participou de uma missa em homenagem às vítimas da tragédia do rompimento da barragem de Algodões, ocorrido em maior de 2009. A missa foi realizada na localidade Boíba, em Cocal da Estação.

"Essas famílias perderam parte das suas vidas, porque há alguns que se foram e outros que perderam além dos bens materiais. Eles têm o trauma. Tiveram que reconstruir toda a sua vida, reprogramar tudo. Alguns sofreram de depressão durante algum tempo, alguns sofrem até hoje. Então, são famílias com vidas que jamais serão as mesmas de antes do acidente. A indenização é uma forma de minimizar as perdas materiais dessas famílias e foi fruto de um acordo e nem isso o governo tem cumprido sem atrasos", afirmou.

O deputado disse ainda que o atraso no pagamento das parcelas é um descaso e falta de respeito com o sofrimento das vítimas e lembrou que o desastre poderia ter sido evitado pelo Governo na época se o mesmo não tivesse assegurado e afirmado que as famílias não corriam risco, provocando uma tragédia jamais vista no Piauí.

Os moradores ainda sofrem com as perdas de entes queridos e com a dificuldade no pagamento da indenização que o Governo do Piauí deve às famílias, quando em 2017, foi firmado um acordo na Justiça. Segundo os moradores, as parcelas sempre atrasam. O governador Wellington Dias (PT) e a presidente da Empresa da Gestão de Recursos do Piauí (Emgerpi), na época, foram acusados de homicídio culposo pela morte de nove pessoas em processo nunca sentenciado.

Ascom Parlamentar