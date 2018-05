Luciano Nunes denuncia atraso de cinco meses no repasse de verbas para parque

O deputado Luciano Nunes (PSDB) fez um relato de visita ao município de São Raimundo Nonato, na última sexta-feira, onde pode constatar a

situação financeira do Parque Serra da Capivara. Ele disse que esteve em visita à arqueóloga Nied Guidom, que informou estar colocando os

180 funcionários do Parque em aviso prévio, por absoluta falta de recursos para pagar seus salários.

Segundo o deputado, o descaso para com o parque é dos governo federal e estadual, citando o exemplo de uma obra paralisada, a pavimentação

da Rua Ingazeira, que liga o parque à zona urbana de São Raimundo Nonato, numa extensão de apenas 1500 metros. A obra foi iniciada em

2016 e hoje não tem mais nem a placa indicativa do valor a ser aplicado. A arqueóloga Nied Guidom informou que há cinco meses o museu

não recebe um centavo do convênio com o Governo do Estado – disse o deputado.

Luciano Nunes relatou também a situação de obras paralisadas em toda a região, como uma ponte que liga São Lourenço a Dom Inocêncio, uma das

que seriam construídas com recursos da primeira parcela de empréstimo junto á Caixa Econômica. Outra obra igualmente parada é a adutora de

Dom Inocêncio, disse ele.

Em aparte, o deputado Marden Menezes (PSDB) lembrou que o governo estadual concluiu as obras do aeroporto internacional, mas o mesmo não

recebe voos de fora, mas tão somente os aviões do próprio Estado, em viagens de interesse eleitoral do governo. Ele se solidarizou com o

povo de São Raimundo Nonato e parabenizou o orador pelo teor de seu pronunciamento.

O deputado Dr. Pessoa (Solidariedade) disse que esteve também em São Raimundo Nonato, em companhia do colega Edson Ferreira, onde

constatou, através de dois funcionários do aeroporto, que raramente pousa ali um avião, assim mesmo de dentro do Estado. Ele afirmou que

se não há turismo na região, a população está seriamente prejudicada.

O deputado Robert Rios (DEM) disse, também em aparte, que esteve em companhia do colega em São Raimundo Nonato e lá pode constatar um

clima de muita tristeza da arqueóloga Nied Guidom, responsável pela criação do parque e pela vinda de personalidades internacionais

importantíssimas, e hoje se vê obrigada a demitir 180 funcionários por falta de condições financeiras.

Robert disse que o Piauí só possui dois parques internacionais, sendo o segundo em sua cidade, Piracuruca (Sete Cidades), e que está

igualmente abandonado. Ele disse lamentar que o Governo do Estado esteja com cinco meses de repasses ao Museu Serra da Capivara

atrasados, apesar do pequenos valor, R$ 45 mil por mês. De forma irônica ele disse que o Museu que viu nascer o primeiro homem

americano poderá assistir ao sepultamento do primeiro índio piauiense, referindo-se ao governador Wellington Dias.

O deputado Luciano Nunes concluiu seu pronunciamento reforçando a tese do colega Robert Rios, de que os deputados estaduais devem destinar

emendas parlamentares para o Museu do Homem Americano. Ele informou que manteve contato com o deputado Paes Landim, filho da região, para

que lute em Brasília por recursos para o Parque Serra da Capivara.

Repórter: Raimundo Cazé.

O deputado Luciano Nunes (PSDB) fez um relato de visita ao município de São Raimundo Nonato, na última sexta-feira(4), onde pode constatar a grave situação financeira do Parque Serra da Capivara. Ele disse que esteve em visita à arqueóloga Niède Guidon, que informou estar colocando o 180 funcionários do parque em aviso prévio, por absoluta falta de recursos para pagar seus salários.



Segundo o deputado, o descaso para com o parque é dos governo federal e estadual, citando o exemplo de uma obra paralisada, a pavimentação da Rua Ingazeira, que liga o parque à zona urbana de São Raimundo Nonato, numa extensão de apenas 1.500 metros. A obra foi iniciada em 2016 e hoje não tem mais nem a placa indicativa do valor a ser aplicado. A arqueóloga Niède Guidon informou que há cinco meses o museu não recebe um centavo do convênio com o Governo do Estado.



Luciano Nunes relatou também a situação de obras paralisadas em toda a região, como uma ponte que liga São Lourenço a Dom Inocêncio, uma das que seriam construídas com recursos da primeira parcela de empréstimo junto á Caixa Econômica Federal. Outra obra igualmente parada é a adutora de Dom Inocêncio.



Em aparte, o deputado Marden Menezes (PSDB) lembrou que o governo estadual concluiu as obras do aeroporto internacional, mas o mesmo não recebe voos regulares, apenas de aviões do próprio Estado, em viagens de interesse eleitoral do governo. Ele se solidarizou com o povo de São Raimundo Nonato e parabenizou o orador pelo teor de seu pronunciamento.



O deputado Dr. Pessoa (SD) disse que esteve também em São Raimundo Nonato, em companhia do colega Edson Ferreira (PSDB), ondeconstatou, através de dois funcionários do aeroporto, que raramente pousa ali um avião, assim mesmo de dentro do Estado. Ele afirmou quese não há turismo na região, a população está seriamente prejudicada.



O deputado Robert Rios (DEM), também em aparte, afirmou que esteve em companhia do colega em São Raimundo Nonato e lá pode constatar um clima de muita tristeza da arqueóloga Niède Guidon, responsável pela criação do parque e pela vinda de personalidades internacionais importantíssimas, e hoje se vê obrigada a demitir 180 funcionários por falta de condições financeiras.



Robert disse que o Piauí só possui dois parques internacionais, sendo o segundo em sua cidade, Piracuruca (Sete Cidades), e que está igualmente abandonado. Ele disse lamentar que o Governo do Estado esteja com cinco meses de repasses ao Museu Serra da Capivara atrasados, apesar do pequenos valor, R$ 45 mil por mês. De forma irônica, ele disse que o Museu que viu nascer o primeiro homemamericano poderá assistir ao sepultamento do primeiro índio piauiense, referindo-se ao apelido do governador Wellington Dias.



O deputado Luciano Nunes concluiu seu pronunciamento reforçando a tese do colega Robert Rios, de que os deputados estaduais devem destinar emendas parlamentares para o Museu do Homem Americano. Ele informou que manteve contato com o deputado Paes Landim, filho da região, para que lute em Brasília por recursos para o Parque Serra da Capivara.



Texto: Raimundo Cazé

Edição: Paulo Pincel