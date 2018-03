Luciano Nunes defende regularização de transporte para doentes renais

O deputado Luciano Nunes (PSDB), vice-presidente da Assembleia Legislativa, ocupou a tribuna ontem (27), no espaço destinado ao pequeno expediente, para defender requerimento de sua autoria pedindo que a Secretaria Estadual de Saúde regularize o repasse dos recursos destinados ao pagamento do Transporte Fora de Domicílio (TFD) para atender os pacientes renais do Estado.





Luciano Nunes disse que os repasses se encontram com vários meses de atraso prejudicando os doentes renais que precisam se deslocar de seus municípios para outras cidades onde vão realizar hemodiálise. Ele frisou que esse serviço é prestado somente em seis cidades, Teresina, Parnaíba, Picos, Campo Maior, Oeiras e Bom Jesus.

Assinalou o parlamentar do PSDB que, devido ao atraso na liberação dos recursos, os pacientes enfrentam dificuldades para fazer o tratamento porque não dispõem de recursos financeiros. “Faço um apelo para que o secretário Florentino Neto regularize o pagamento o mais rápido possível”, ressaltou ele.

J. Barros – Edição : Katya D’Angelles