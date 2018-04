Luciano Nunes confirma filiação de ex-governador ao PSDB

O deputado Luciano Nunes (PSDB), vice-presidente da Assembleia Legislativa, confirmou, hoje(4), ao falar no espaço destinado aos pequenos avisos da sessão plenária, que o ex-governador Zé Filho passará a integrar os quadros do Partido da Social Democracia Brasileira, o que, segundo ele, contribuirá para o engrandecimento da agremiação no Estado.





Luciano Nunes convidou os parlamentares e a população para que participem da solenidade de filiação do ex-governador que ocorrerá amanhã (5), a partir das 11 horas, na sede do PSDB. “O ex-governador Zé Filho retornará ao nosso partido, uma vez que já fez parte do PSDB, inclusive como deputado estadual”, assinalou ele.





Além de deputado estadual, Zé Filho foi vice-governador na gestão do ex-governador Wilson Martins (2011-2014), tendo assumido a chefia do Poder Executivo estadual (2014) em seu lugar e atualmente é o presidente da Fiepi (Federação das Indústrias do Estado do Piauí).

J. Barros - Edição: Caio Bruno