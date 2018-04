Luciano Nunes cobra envio de informações sobre coordenadoria criadas em 2017

O tempo de dois minutos para os pequenos avisos foi usado pelo deputado Luciano Nunes (PSDB) para reiterar, verbalmente, sobre o relatório das atividades das nove coordenadorias, criadas pelo governo do estado do Piauí, em 2017. Ele ressaltou que o projeto de criação das coordenadorias foi aprovado no mês de março de 2017, pela Casa.

E o documento cobrando as ações desses órgãos foi apresentado no final do ano, segundo ele, aproximadamente no mês de novembro do ano passado. “O requerimento foi aprovado por unanimidade, pedindo o relatório das atividades dessas coordenadorias que foram criadas pelo governo. E até hoje eu recebi, no meu gabinete, apenas o relatório de três coordenadorias”, reiterou.

De acordo com o deputado, os relatórios são bastante sucintos e fez um apelo ao líder do governo e aos coordenadores, para que as coordenadorias apresentem o relatório de suas atividades.

“Quando da criação dessas coordenadorias, nós votamos contrário, pois entendemos que se tratava do inchaço da máquina e de que elas buscavam mais acomodação de aliados políticos do governador, do que ações de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do Estado”.

O parlamentar lembrou que um ano já se passou e, portanto, com tempo suficiente para que as coordenadorias mostrem, para que estão servindo. E amanhã, ele irá apresentar, mais uma vez, o requerimento em plenário.

Luciano Nunes leu o nome de cada coordenadoria. São elas: Coordenadoria de Programa de Gestão dos Recursos Hídricos; Programa de Modernização e Qualificação de Empreendimento Público; Coordenadoria de Programa de Infraestrutura Aeroportuária; Coordenadoria do Programa de Tecnologia e Inovação; Coordenadoria de Programa do Programa de Educação por Meio de Mediação Tecnológica; Coordenadoria do Programa do Agronegócio dos Cerrados e Coordenadoria do Programa de Apoio à Cidadania para o Idoso. “Elas foram criadas através da lei de número 6. 955, de 15 de março de 2017. Eu recebi o relatório das Coordenadorias de Mediação Tecnológica, do Programa de Gestão de Recursos Hídricos e da Coordenadoria do Idoso. Esta Casa e o povo do Piauí gostariam de saber para quê essas coordenadorias estão servindo”, reforçou o deputado Luciano Nunes.