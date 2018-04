Limma responde oposição e pede racionalidade nas críticas

Em resposta às declarações do deputado Robert Rios (DEM), que criticou operação de crédito do Governo junto à Caixa Econômica federal, o líder do Governo na ALEPI, deputado Francisco Limma (PT) disse que a serenidade anda junto com a racionalidade e que é preciso calma de todos os parlamentares para tratar dos assuntos de interesse da população.

“Tratar sobre finanças públicas sem conhecimento é muito perigoso. A reversão de fonte é uma situação normal na vida da população imagina num Governo. Nós temos uma obra que não pode ser paralisada e o Governo usa recursos de uma outra fonte para dar continuidade. Não há desvio de finalidade e nem de recursos nisso. Caracterizar isso como desvio de finalidade é no mínimo ser leviano ao tentar confundir a opinião pública”, disse Limma.

“Admiro muito a Caixa por sua rigorosidade. Agora querer julgar uma prestação de contas sem conhecer a real análise é um despropósito, principalmente uma prestação que não foi concluída ainda. O que existe é a vontade de colocar no colo do Governo coisas que não aconteceram. É preciso separar o bom senso e a tentativa de confundir a opinião pública”, completou o líder do Governo.

Francisco Limma retornou à Assembleia Legislativa depois de dirigir a Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado.









Laryssa Saldanha - Edição: Caio Bruno