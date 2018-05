Limma registra lançamento de pré-candidatura de Lula a presidente

O líder do Governo, deputado Francisco Limma Lula (PT), registrou hoje (28), no espaço destinado aos pequenos avisos da sessão plenária, a reabertura da agência do Banco do Brasil na cidade de Curimatá, no Sul do Estado, e o lançamento da pré-candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República pelo Partido dos Trabalhadores nas eleições deste ano.





Francisco Limma disse que o governador Wellington Dias, o superintendente regional do Banco do Brasil no Piauí, Pio Gomes, e o comandante geral da Polícia Militar do Piauí, coronel Lindomar Castilho, compareceram à reabertura da agência do BB em Curimatá. Ele afirmou que a agência se encontrava fechada devido a um grande número de assaltos verificados naquele estabelecimento nos últimos anos e que, também, foi instalado em Curimatá um Batalhão da PMPI.





Em seguida, o parlamentar petista informou que o lançamento da pré-candidatura de Lula à presidência da República foi realizada em Teresina e várias cidades do interior, contando com a participação de representantes do PT e de outros partidos, bem como de movimentos sindicais e sociais.

J. Barros - Edição: Caio Bruno