Limma propões debate elevado ao responder críticas da oposição

O debate elevado, com a discussão dos problemas enfrentados pelo Piauí foi proposto pelo líder do Governo na Assembleia Legislativa, deputado Francisco Limma (PT), ao responder às críticas do deputado Robert Rios, que o antecedeu na tribuna da Assembleia Legislativa na sessão desta terça-feira (5).





Limma entende que os deputados precisam debater os grandes problemas do Piauí, que, como o resto do país, vive momentos de dificuldades por conta de uma crise institucional decorrente da instabilidade política, que têm reflexo direto na economia.





“Precisamos discutir questões relevantes, como a reforma política, a reforma partidária. O Congresso deu um passo importante no ano passado quando exigiu dos partidos uma organização a partir de 2020, para que não haja mais coligações proporcionais; quando criou fundo especial para as eleições, apontando para o financiamento eleitoral dentro de uma regra estabelecida”, lembrou



O parlamento, acrescentou Francisco Limma, precisa debater outros temas como a diminuição da penalidade contra a população, os consumidores, sobretudo os mais pobres.



“Temos discutir questões estratégicas, como por exemplo o debate da taxação das grandes patrimônios. Se até os Estados Unidos, que são o símbolo do capitalismo, discutem a taxação das grandes riquezas, ao invés de recorrer a dispositivo como o aumento de taxas, dos impostos. Esta casa mesmo tem aprovado a elevação de emolumentos e de taxas. Ninguém suporta mais isso. Porém existe a necessidade de o Estado continuar funcionando. E esse é um debate que essa casa precisa fazer”.

O orador também se referiu á questão d patrimônio do Estado, dos imóveis que precisam ser alienados, conforme lei votada em 2015, que permite ao Executivo apresentação de projetos, regras para alienação desses bens Imóveis em até 2.500 hectares, inclusive para evitar a grilagem, terras públicas ocupadas indevidamente, que precisam ser regularizado domínio e a posse.

“Muitas vezes essa questão não é de batida justamente por alguns preferem que não haja uma regra transparente, clara, para alienação dessas terras, porque isso vai favorecer à escuridão, à ocupação irregular dessas terras na calada da noite”, denunciou.

O deputado petista reiterou que são questões profundas como essas que precisam ser tratadas de maneira responsáveis, não com o teatro que aqui se repete, “como a questão dos suplentes, que foram motivo de chacota de maneira injusta, porque o suplente que assume é tão deputado quanto os deputados que se elegeram”.

Segundo Limma, o debate tem sido estéreo, sem conseqüências, com acusações sem provas, que não contribui com a sociedade piauiense, com o desenvolvimento do Piauí.

Derrota na CCJ





“Prefiro os que me criticam, porque me corrigem, aos que me elogiam, porque me corrompem”, disse Limma, citando Santo Agostinho. “Não tenho medo de ser aprovado e nem de ser derrotado e isso faz parte da escolha. O que a gente não pode aceitar, em nenhuma hipótese, é o desrespeito que acontece nesta Casa, a incoerência. Hoje sou 100% oposição, ontem eu era 100% governo. Essa inconsistência no discurso mostra a fragilidade das idéias, dos argumentos que você defende. E esse tipo de postura não convence mais a opinião pública, que hoje é esclarecida, antenada com s fatos, acompanha tudo nas redes sociais que estão aí para mostrar tudo isso”, ressaltou o líder.

Questionando o ocupação ilegal das terras do Estado, Limma defendeu que o patrimônio estadual precisa ser revertido a favor da população. E se reportou à crítica de Robert Rios à derrota do líder do Governo na Comissão de Constituição e Justiça.

“O Piauí precisa levantar a cabeça, abandonar esse complexo de vira-latas e pensar grande, como a população ter acesso a essas riquezas. Não interessa aos piauienses o parlamentar fazer comparações, colocar um contra o outro. Deixa que a sociedade julga. Sou líder para admitir os erros, as derrotas que aconteceram. Não somos um trator, que passa por cima de pessoas. O líder do governo orienta. Esse é o papel da liderança. Não tenho medo e nem quero ter arrogância para deixar de reconhecer as derrotas, isso não me tira pedaço, nem me acrescenta. Não vim para ser o melhor homem, nem para ser o pior. Tenho humildade até porque acredito que a humildade é o penúltimo grau da sabedoria e a arrogância, o primeiro da burrice. Não acredito nem na humildade excessiva nem na arrogância exagerada. Temos que fazer o debate com sinceridade, sem contradição. Jamais vou prometer renunciar à minha vida poreque estamos aqui para propor vida e mais vida, mais vida. Propor saídas para problemas que estamos encontrando”, disse.

Piauí Conectado



Francisco Limma destacou a assinatura, na manhã de hoje, no Palácio de Karnak, da parceria público-privada para levar internet de qualidade a 96 municípios do Piauí, via Programa Piauí Conectado, possibilitando inclusive a universalização do programa Universidade Aberta, que pretende levar ensino superior aos 224 municípios até o final do ano.

Em aparte, o deputado Fábio Novo pediu a palavra repetir que a oposição tem colocado que o Governo do Estado precisa fazer um gesto de grandeza em relação ao ICMS dos combustíveis. “Eu torno a dizer que não vai resolver nem um gesto do Governo do Estado enquanto não se mudar a política de preços da Petrobras. Observamos a queda do presidente da Petrobrás, justamente porque fez uma política perversa, instituindo aumentos abusivos e sucessivos de preços inclusive neste final de semana, quando foram concedidos novos reajustes. Nos últimos dois anos os aumentos foram mensais, quinzenais, semanais e agora diários. E se joga para a platéia de forma errônea que o governador Wellington Dias entrou na justiça para não aumentar os combustíveis. Não é verdade . O governador está brigando pelo recurso da Cide. A redução anunciada pelo Governo Federal não vai chegar na bomba porque existe a cultura do reajuste", reclamou.





Fábio Novo afmriou que o principal produto de exportação dos Estados Unidos para o Brasil é o petróleo. O Brasil exporta petróleo cru e importa petróleo refinado. Hoje 20% de todas as transações comerciais dos Estados Unidos com o Brasil é o petróleo que sai bruto e volta refinado. "Lula e Dilma abriram novas refinarias e aumentaram o refino do petróleo que era extraído no Brasil. Em. 13 anos dos governos Lula e Dilma, foram apenas 16 reajuste. Em dois anos, o governo Temer já reajustou os preços 231 vezes. É isso que está sendo posto para a opinião pública”, reclamou Fábio, que encerrou o aparte destacando a primeira viagem do VLT de Teresina e o sucesso do Festival de Inverno de Pedro II".





Concluindo o discurso, Limma falou da PPP do Piauí Conectado, com investimentos de mais de R$ 200 milhões nos próximos 30 anos. Serão R$ 165 milhões realizados em obra nos dois primeiros anos do contrato. Com 5 mil kms de rede fibra óptica em todo estado, além da a instalação de 1500 pontos de internet nos municípios, com a melhoria significativa a qualidade do sinal e a redução dos custos, hoje no valor de R$ 7 mil por ponto para R$ 2.700,00 por ponto, com uma relação custo-benefício considerável.





Por Paulo Pincel

Edição: Caio Bruno