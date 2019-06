Limma pede tempo da liderança para reafirmar recomendação à base governista

Usando o tempo regimental da liderança do governo, o deputado Francisco Limma (PT) voltou a justificar sua decisão de recomendar a base governista para derrotar requerimento de pedido de audiência pública para debater greve dos professores, de autoria da oposição. Ele disse que o requerimento foi apresentado quando já estava havendo diálogo dos professores com o governador.



Segundo Francisco Limma, a oposição descumpre o regimento, ao apresentar um requerimento para audiência pública quando a sessão já está em andamento. Ele lembrou que quando não é possível um entendimento sobre a tramitação de uma matéria, a única saída é a votação, e que foi isso o que aconteceu.



Sobre a acusação de falta de respeito à bancada de oposição, Limma afirmou que isso não existe, justificando o termo “teatro” como uma forma de comportamento político na discussão de determinados temas. Sobre a dificuldade de atendimento por parte dos hospitais regionais, ele culpou o aumento do número de pacientes e a falta de recursos, em decorrência da regulação, o que é feito pelo município de Teresina.



Sem querer acusar diretamente a Prefeitura de agir de modo a beneficiar os hospitais da capital, Limma sugeriu que a Comissão de Saúde procure investigar o assunto.



Raimundo Cazé Edição: Katya D'Angelles