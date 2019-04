Limma pede desapropriação de clube e Flora pede recursos para Água Branca

Limma pede desapropriação do Clube da Telemar Flora pede recursos para Água Branca

O Plenário da Assembleia Legislativa aprovou, na sessão ordinária de hoje (8), uma série de requerimentos apresentados pelos deputados estaduais. As matérias pedem melhorias para todo o Estado. O deputado Francisco Limma (PT) solicitou da Prefeitura de Teresina a desapropriação do terreno do antigo Clube da Telepisa para que sejam reconstruídas lá as casas das famílias do Parque Rodoviário atingidas pelo transbordamento da lagoa localizada no terreno.

A deputada Flora Izabel (PT) apresentou uma série de requerimentos que beneficiam a cidade de Água Branca, no Médio Parnaíba. Ela solicitou do Governo do Estado a liberação de recursos para a recuperação de avenidas na cidade de Água Branca; da Secretaria de Desenvolvimento Rural a liberação de 350 kg de pescado durante o período da Semana Santa para o município e da Secretaria Estadual de Saúde a liberação para que o Caminhão Itinerante da Saúde possa fazer atendimentos na cidade de Água Branca. A parlamentar também requereu do Governo a construção de passagem molhada sobre o Rio Bambu no município em Aroazes, a construção de calçamento no bairro Vermelha, também em Aroazes e a realização de uma sessão solene no dia 25 de abril em comemoração ao Dia do Profissional de Contabilidade

O deputado Wilson Brandão (MDB) apresentou Voto de Louvor pelo Dia do Jornalista, comemorado no último dia 07 de abril e Voto de Pesar pelo falecimento do Professor da Universidade Federal do Piauí, Roberto Gonçalves Freitas.

Já o deputado Fábio Novo (PT) solicitou providências para a substituição de rede elétrica com postes de tensão de rede trifásica que atenderá a cerca de 50 famílias na Comunidade Morros de Pires, no município de União e da Secretaria de Segurança ronda ostensiva e preventiva no bairro Jóquei, mais precisamente nas proximidades da rua Áurea Freire em virtude dos assaltos que tem acontecido lá.

O deputado Franzé Silva (PT) solicitou da Defesa Civil um relatório completo sobre todas as regiões que estão em risco por conta das chuvas no Estado; da Procuradoria Geral de Justiça análise de riscos de alagamento nas regiões ribeirinhas de Teresina e da Prefeitura de Teresina a remoção das famílias ribeirinhas que estão em risco por conta dos alagamentos.

O deputado Henrique Pires (MDB) requereu do Departamento de Estradas e Rodagens (DER) providências para a sinalização da velocidade máxima para radares eletrônicos nas estradas estaduais.

