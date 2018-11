Limma pede a retomada das obras da ponte entre Batalha e Esperantina

Foram lidos durante a sessão desta terça-feira (20), dois requerimentos do deputado Francisco Limma Lula (PT), onde ele solicita em um dos documentos, junto ao DENT, Ministério dos Transportes e ao 2º Batalhão de Caçadores (BEC),para que sejam retomadas as obras da ponte, localizada na BR 222-Piauí, entre os municípios de Batalha e Esperantina. A ponte desmoronou há dois anos, com as chuvas.

Em outro documento o parlamentar solicita uma Audiência Pública, para o dia 06 de dezembro de 2018, para tratar do Programa de Investimentos, tarifas e demissões de servidores da CEPISA/Equatorial Energia.

“A presente audiência tem como objetivo a discussão da gravidade da situação, e buscar alternativas para defesa dos servidores e consumidores, frente às demissões, denúncias de assédio e previ são de redução de tarifas de energia”, ressaltou o deputado Francisco Limma Lula. Lindalva Miranda

Por Lindalva Miranda

Edição: Paulo Pincel