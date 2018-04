Limma garante que o Piauí vai alcançar cobertura vacinal contra aftosa

Representando o Governo do Estado, o secretário estadual de desenvolvimento rural, deputado Francisco Limma (PT) garantiu que o Estado vai atingir o índice aceitável de 90% da vacinação contra a febre aftosa e que o Governo está trabalhando para melhorar a atual situação da Agência de Agropecuária do Estado. Ele participou da audiência pública realizada na manhã desta quarta-feira (04) na ALEPI para discutir a situação da ADAPI.

“O Estado as vezes cria estruturas sem ter o mínimo de condições de manter. Está sendo feito um esforço do Governo para manter as coisas minimamente funcionando, o que não é o ideal. O Governo não pode discutir melhorias apenas pensando num órgão. As melhorias já discutidas com a ADAPI criaram um problema com o Governo junto ao EMATER, mas todas estão sendo superadas”, disse Limma.

O auditor fiscal do Ministério da Agricultura no Piauí, Aírton Leôncio relatou que a situação da ADAPI é preocupante.

“Falta estrutura para o desenvolvimento dos trabalhos, o básico como falta de combustível, veículos, material para expediente, Os servidores fazem cota para comprar pepel e cartuxo de tinta para impressão dos documentos”, disse o auditor fiscal. Aírton ainda completou dizendo que alguns municípios não tem 10% do rebanho vacinado contra a aftosa.

O presidente do Sindicato dos Servidores da ADAPI, Gregório Júnior frisou o número de tentativas de acordos com o Governo do Estado para a implantação de um plano de melhorias que atendam a categoria. “Desde 2015 já temos oito atas de acordos assinados com o Governo e nenhuma delas foi cumprida. O vencimento dos fiscais da ADAPI é o 3º pior do Brasil, sem falar das mínimas condições de trabalho que temos”, disse Gregório Júnior.

Presente na audiência pública, o deputado Dr. Pessoa (SD) cobrou do Estado mais empenho na prevenção. “Todos os países presam pela prevenção em todas as causas. Se não nos preocupamos, se consolida a situação que estamos vendo, com a falta de valorização do servidor, com quem bota a mão na massa”.

“Acompanho a situação da ADAPI desde 2015, de quando se arrasta a questão do plano. Nós também estamos cientes das dificuldades do Estado, mas existe uma boa vontade da direção da ADAPI. O Governo está entre os poucos que mantém os salários em dias. Esperamos um consenso e que a greve não prejudique a vacinação do mês de maio”, disse o deputado Georgiano Neto (PSD).

“As dificuldades impostas pelo Governo não imensas e a nossa preocupação é que haja um retrocesso e que o Piauí volte para a posição de risco desconhecido contra a aftosa. Isso não prejudicaria só o Estado, mas todo o país”, disse o deputado Rubem Martins (PSB), proponente da audiência pública.

Ao final da reunião, o secretário Francisco Limma disse que vai conversar novamente com o Secretário Estadual de Administração para que o plano seja enviado para aprovação na ALEPI e que se entre em acordo com os servidores.

Texto: Larysssa Saldanha



Edição: Paulo Pincel