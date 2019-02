Limma destaca parceria do Piauí Fomento e Bancos Comunitários

Usando o tempo destinado aos pequenos avisos da sessão ordinária desta quarta-feira (06), o deputado e líder do governo na Assembleia Legislativa, Francisco Limma (PT), disse que se reuniu com o presidente da Agência de Fomento e Desenvolvimento do Piauí – Piauí Fomento, César Fortes e ficou feliz com trabalho que vem sendo feito pela Agência.

Segundo o parlamentar, a Piauí Fomento assinou, no ano passado, um Termo de Cooperação Técnica e Financeira com os bancos comunitários do Piauí que já está dando bons resultados. “Foi apresentado um relatório com operações de crédito já contratadas que apoia pequenos empreendimentos. Então com investimento médio de R$ 4 a R$ 5 mil reais, elas já beneficiam um número enorme de pessoas e famílias e eu fiquei muito animado em ver o resultado desse trabalho e dessa parceria. Isso demonstra que o micro crédito tem papel importante para fomentar o empreendedorismo no Piauí”, disse o deputado estadual.

Limma também destacou os projetos na educação estadual. Ele registrou que a Secretaria Estadual de Educação (SEDUC) realizará na próxima sexta-feira (08) o Dia D de matrícula no programa de Educação para Jovens e Adultos (EJA). Em Teresina, as equipes se concentram na Praça Rio Branco, no centro da cidade. No interior do estado, as escolas mobilizam a comunidade local sobre a importância de retomar os estudos mesmo na idade adulta. São cerca de 150 mil vagas disponíveis para matrícula.

O deputado também divulgou que a Universidade Estadual do Piauí (UESPI) está com edital aberto com 205 bolsas para o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) e do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI) 2019-2020. Do total, são 198 para PIBIC e 7 para PIBITI. As inscrições estarão abertas durante o período de 18 de Março a 27 de abril de 2019.

Laryssa Saldanha

Edição: Paulo Pincel