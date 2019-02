Limma destaca o papel da oposição e propõe o debate elevado

[13:58, 5/2/2019] Paulo Pincel: O deputado Francisco Lima foi A tribuna para saudar os deputados eleito e os que estão em primeiro mandato.destacando a importância do bom debate a importância de se trazer questões relevantes para o debate para o desenvolvimento da sociedade para o Piauí mais próspero. A oposição tem papel importante mas com o espírito público acima de qualquer interesse. Acredito que essa legislatura terá essa característica tratar as questões de forma respeitosa, como a questão ambiental das barragens.

O deputado estadual Francisco Lima (PT) foi o terceiro orador na tribuna para saudar os deputados eleitos e os que se elegeram para o primeiro mandato na Assembleia Legislativa.



O líder do Governo destacou a importância do bom debate, de se trazer questões relevantes para discussão no parlamento, "para o desenvolvimento da sociedade e para um Piauí mais próspero".

A oposição, destacou, tem papel importante na resolução dos problemas e na fiscalização da gestão pública, "mas com o espírito público acima de qualquer interesse".

"Acredito que essa legislatura terá essa característica, de tratar as questões de forma respeitosa, como a questão ambiental, das barragens", citou.



Limma elogiou a iniciativa e a coragem da defensora pública-geral do Estado, Hildete Evangelista, que "reconstruiu" a sede do órgão, mostrando a força da mulher piauiense, mesmo sem recursos. Ela conseguiu realizar aquela grande obra".



Franscisco Limma concluiu o discuros desejando boa sorte aos novos deputados, "que Deus abençoe a todos e a todas que estão iniciando o mandato".

Paulo Pincel

Edição: Katya D'Angelles