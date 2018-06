Limma destaca crescimento da agricultura familiar

O deputado Francisco Limma Lula (PT) ocupou o espaço reservado aos pequenos comunicados da sessão desta segunda-feira (18) para repercutir um estudo recente o Banco Mundial onde o Brasil aparece como 8º. colocado na produção de alimentos via agricultura familiar.

Segundo o deputado, o Brasil produziu no ano passado mais de 84 bilhões de alimentos. “É a maior demonstração de força dos nossos agricultores”, disse Lima Lula.

Sede própria para deficientes





Noutro pronunciamento, Limma destacou a inauguração, hoje pela manhã, da nova e definitiva sede da Secretaria de Proteção e Integração do Deficiente Físico-SEID, que está funcionando no centro da cidade.





Ele registrou as presenças na solenidade do governador Wellington Dias (PT) e da primeira dama e deputada federal, Rejane Dias (PT), “a mãe dos deficientes do Piaui”.

Caravana





Por último o deputado repercurtiu a viagem da “Caravana Lula Livre”, que completou 92 municípios visitados no final de semana passado. “É o movimento em defesa da democracia e da libertação do nosso presidente. A luta continua no próximo final de semana, até percorrermos todos os municípios piauienses”, afirmou Limma.

Edmundo Moreira - Edição: Caio Bruno