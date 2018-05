Limma cita a pesquisa PNAD para elogiar ações do governo

O líder do Governo, deputado Francisco Limma (PT), citou a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) para elogiar o governador Wellington Dias pelos investimentos que ampliaram a presença do Estado nas diversas áreas da administração, como saúde, a educação e até na defesa sanitária animal, inclusive estabelecendo a produtividade para os servidores quando da aprovação dos planos de cargos carreiras e salários.



O governo, avaliou, busca assim encontrar os caminhos para a descentralização dos serviços para o interior do estado, como os mutirões nas unidades de saúde dos municípios. “Precisamos aproximar o máximo os serviços públicos das comunidades para evitar a tal da ambulancioterapia".



Lima destacou uma matéria publicada na imprensa sobre a importância da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) que apontou a redução do índice de analfabetismo no Piauí. Limma também citou a matéria sobre o preço da gasolina, que em junho de 2017 era R$ 3,54 e agora em maio já ultrapassou os R$ 4,59.



“Quando a presidente Dilma foi cassada o preço do litro de combustível custava R$ 2,85 e hoje já chega a mais de R$ 5,00. Ao contrário do que é dito por pessoas que não analisam a atual realidade, o custo de vida da população vem aumentando consideravelmente e isso impacta na vida dos piauienses”, lamentou. “Hoje - continuou o orador - a imprensa também destacou o aumento do volume de exportação pelo Piauí”.



Analfabetismo



Limma disse que 12 mil piauienses deixaram a condição de analfabeto e agora sabem ler e escrever graças a uma estratégia do Governo do Estado, da Secretaria de Estado da Educação, via da Unidade de Educação de Jovens e Adultos, que incluiu na Rede de Educação 48 mil pessoas nessa modalidade.



“Não podemos negar que ainda é um índice muito elevado mas o Piauí tem buscado reverter esses índices que vem de séculos e séculos de descaso sobretudo na população rural, dos negros”, destacou Limma, ao elogiar as estratégias da Seduc, à frente a deputada federal Rejane Dias para mudar a realidade da educação no Piauí.



Não reconhecer esse esforço, avaliou Limma, é desconhecer os dados, inclusive de forma proposital. “Hoje nós temos ensino médio em todos os municípios do Estado e mais que isso graças ao esforço do governador Wellington Dias e com sua equipe e com apoio desta casa todos os municípios possam ter uma unidade de ensino superior. E quem tá dizendo isso aqui é o governo federal através do PNAD”.

Por Paulo Pincel

Edição: Katya D'Angelles