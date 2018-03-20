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Lideranças indicam integrantes das comissões técnicas

Lideranças indicam integrantes das comissões técnicas

20/03/2018 13:15h

 

As lideranças dos partidos e blocos partidários indicaram nesta terça-feira (20), os integrantes das dez comissões técnicas da Assembleia Legislativa de acordo com a proporcionalidade das bancadas em Plenário.

O presidente da Assembleia, deputado Themístocles Filho (MDB), recomendou aos líderes que façam as devidas substituições, quando se fizer necessário, para que não haja prejuízo para a tramitação das matérias nas comissões técnicas.

O líder do Governo, deputado João de Deus, lembrou que, por falta de quórum, a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, que passa a ser presidida pelo deputado João Mádison (MDB) não foi realizada nesta terça-feira.

As comissões técnicas deverão ser modificadas agora no começo de abril, com a volta dos deputados que exerciam cargos no Executivo – com status de secretário – por conta da Lei Eleitoral.

A composição das comissões técnicas passa a ser a seguinte:

 

 

 

COMPOSIÇÃO: COMISSÕES TÉCNICAS – 2018  

1 – COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

HORÁRIO: 9:30 HORAS – TERÇA-FEIRA (SEC. ANA LÚCIA)

 

TITULAR

SUPLENTE

 

DEP. JOÃO MADISON – PRESIDENTE

DEP. SEVERO EULÁLIO

 

DEP. JÚLIO ARCOVERDE – VICE-PRESIDENTE

DEP. B.SÁ

 

DEP. EVALDO GOMES

DEP. FERNANDO MONTEIRO

 

DEP. RUBEM MARTINS

DEP. GUSTAVO NEIVA

 

DEP. ALUÍSIO MARTINS

DEP. JOÃO DE DEUS

 

DEP. EDSON FERREIRA

DEP. GEORGIANO NETO

 

DEP. MARDEN MENEZES

DEP. ROBERT RIOS

 

 

 

2 – COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E POLÍTICA SOCIAL

HORÁRIO: 09:30 HORAS – QUARTA-FEIRA (SEC. MÁRCIA)

 

TITULAR

SUPLENTE

 

DEP. LIZIÊ COELHO – PRESIDENTE

DEP. ZÉ HAMILTON

 

DEP. FIRMINO PAULO – VICE-PRESIDENTE

DEP. LUCIANO NUNES

 

DEP. FERNANDO MONTEIRO

DEP. EVALDO GOMES

 

DEP. GUSTAVO NEIVA

DEP. WILSON BRANDÃO

 

DEP. JOÃO DE DEUS

DEP. ALUÍSIO MARTINS

 

DEP. GEORGIANO NETO

DEP. EDSON FERREIRA

 

DEP. MAURO TAPETY  

DEP. SEVERO EULÁLIO

 

 

 

 

3 – COMISSÃO DE INFRA-ESTRUTURA E POLÍTICA ECONÔMICA

HORÁRIO: 10:00 HORAS – QUARTA-FEIRA (SEC. JAYLA)

 

TITULAR

SUPLENTE

 

DEP. SEVERO EULALIO – PRESIDENTE

DEP. MAURO TAPETY

 

DEP. EVALDO GOMES – VICE-PRESIDENTE

DEP. FRANCIS LOPES

 

DEP. GUSTAVO NEIVA

DEP. RUBEM MARTINS

 

DEP. ZÉ HAMILTON   

DEP. LIZIÊ COELHO

 

DEP. CÍCERO MAGALHÃES

DEP. FLORA IZABEL

 

DEP. EDSON FERREIRA

DEP. GEORGIANO NETO

 

DEP. ROBERT RIOS

DEP. MARDEN MENEZES

 

 

 

 

4 – COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

HORÁRIO: 09:00 HORAS – QUINTA-FEIRA (SEC. LÍDIA)

 

TITULAR

SUPLENTE

 

DEP. WILSON BRANDÃO – PRESIDENTE

DEP. RUBEM MARTINS

 

DEP. EDSON FERREIRA – VICE-PRESIDENTE

DEP. GEORGIANO NETO

 

DEP. FERNANDO MONTEIRO

DEP. DR. HÉLIO

 

DEP. B. SÁ

DEP. JÚLIO ARCOVERDE

 

DEP. FLORA IZABEL

DEP. CÍCERO MAGALHÃES

 

DEP. SEVERO EULÁLIO  

DEP. MAURO TAPETY

 

DEP. LUCIANO NUNES

DEP. FIRMINO PAULO

 

 

 

5 – COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E DA JUVENTUDE

HORÁRIO: 10:30 HORAS – QUINTA-FEIRA (SEC. MARIA DE FÁTIMA)

TITULAR

SUPLENTE

DEP. MARDEN MENEZES – PRESIDENTE

DEP. LUCIANO NUNES

DEP. GEORGIANO NETO – VICE-PRESIDENTE

DEP. EDSON FERREIRA

DEP. FRANCIS LOPES

DEP. DR. HÉLIO

DEP. B. SÁ  

DEP. BELÊ MEDEIROS

DEP. ALUÍSIO MARTINS

DEP. JOÃO DE DEUS

DEP. GUSTAVO NEIVA

DEP. WILSON BRANDÃO

DEP. SEVERO EULÁLIO  

DEP. JOÃO MADISON

 

 

6 – COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, DO MEIO AMBIENTE E ACOMPANHAMENTO DOS FENÔMENOS DA NATUREZA

HORÁRIO: 10:00 HORAS – QUINTA-FEIRA (SEC. JACILENE)

TITULAR

SUPLENTE

DEP. FIRMINO PAULO  – PRESIDENTE

DEP. MARDEN MENEZES

DEP. DR. HÉLIO – VICE-PRESIDENTE

DEP. EVALDO GOMES

DEP. RUBEM MARTINS

DEP. WILSON BRANDÃO

DEP. JOSÉ HAMILTON

DEP. B. SÁ

DEP. JOÃO DE DEUS

DEP. CÍCERO MAGALHÃES

DEP. EDSON FERREIRA

DEP. GEORGIANO NETO

DEP. MAURO TAPETY

DEP.  JOÃO MADISON

 

 

7 – COMISSÃO DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E CULTURA

HORÁRIO: 09:30 HORAS – QUINTA-FEIRA (SEC. IÊDA)

TITULAR

SUPLENTE

DEP. JÚLIO ARCOVERDE – PRESIDENTE

DEP. LIZIÊ COELHO

DEP. GUSTAVO NEIVA – VICE-PRESIDENTE

DEP. RUBEM MARTINS

DEP. DR. HÉLIO

DEP. FERNANDO MONTEIRO

DEP. MAURO TAPETY

DEP. SEVERO EULÁLIO

DEP. JOÃO DE DEUS

DEP. CÍCERO MAGALHÃES

DEP. DR. PESSOA

DEP. EDSON FERREIRA

DEP. LUCIANO NUNES  

DEP. ROBERT RIOS

 

 

8 – COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER

HORÁRIO: 9:00 HORAS – QUARTA-FEIRA (SEC. LAISE/ JACILENE)

TITULAR

SUPLENTE

DEP. FLORA IZABEL – PRESIDENTE

DEP. ALUÍSIO MARTINS

DEP. LIZIÊ COELHO – VICE-PRESIDENTE

DEP. BELÊ MEDEIROS

DEP. FRANCIS LOPES

DEP. EVALDO GOMES

DEP. MAURO TAPETY

DEP. JOÃO MADISON

DEP. RUBEM MARTINS

DEP. GUSTAVO NEIVA

DEP. GEORGIANO NETO

DEP. EDSON FERREIRA

DEP. FIRMINO PAULO

DEP. LUCIANO NUNES

 

9 – COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA

HORÁRIO: 10:00 HORAS – TERÇA-FEIRA (SEC. IÊDA)

TITULAR

SUPLENTE

DEP. EVALDO GOMES  – PRESIDENTE

DEP. FERNANDO MONTEIRO

DEP. EDSON FERREIRA – VICE-PRESIDENTE

DEP.GEORGIANO NETO

DEP. RUBEM MARTINS

DEP. GUSTAVO NEIVA

DEP. LIZIÊ COELHO

DEP. JÚLIO ARCOVERDE

DEP. ALUÍSIO MARTINS  

DEP. JOÃO DE DEUS

DEP. JOÃO MADISON  

DEP. MAURO TAPETY

DEP. ROBERT RIOS  

DEP. FIRMINO PAULO

 

10 – COMISSÃO DE ENERGIA E MINERAÇÃO

HORÁRIO: 10:00 HORAS – TERÇA-FEIRA (SEC. IÊDA)

TITULAR

SUPLENTE

DEP. EDSON FERREIRA – PRESIDENTE

DEP. DR. PESSOA

DEP. SEVERO EULÁLIO – VICE-PRESIDENTE

DEP. JOÃO MADISON

DEP. FERNANDO MONTEIRO  

DEP. FRANCIS LOPES

DEP. JÚLIO ARCOVERDE

DEP. JOSÉ HAMILTON

DEP. CÍCERO MAGALHÃES

DEP. ALUÍSIO MARTINS

DEP. WILSON BRANDÃO

DEP. GUSTAVO NEIVA

DEP. FIRMINO PAULO  

DEP. MARDEN MENEZES


 

 

Paulo Pincel
Edição: Katya D'Angelles


Fonte: Alepi Fonte: Alepi

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Tags: tecnicas, comissoes, integrantes, indicam, liderancas,

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