Lideranças indicam integrantes das comissões técnicas
Lideranças indicam integrantes das comissões técnicas
20/03/2018 13:15h
As lideranças dos partidos e blocos partidários indicaram nesta terça-feira (20), os integrantes das dez comissões técnicas da Assembleia Legislativa de acordo com a proporcionalidade das bancadas em Plenário.
O presidente da Assembleia, deputado Themístocles Filho (MDB), recomendou aos líderes que façam as devidas substituições, quando se fizer necessário, para que não haja prejuízo para a tramitação das matérias nas comissões técnicas.
O líder do Governo, deputado João de Deus, lembrou que, por falta de quórum, a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, que passa a ser presidida pelo deputado João Mádison (MDB) não foi realizada nesta terça-feira.
As comissões técnicas deverão ser modificadas agora no começo de abril, com a volta dos deputados que exerciam cargos no Executivo – com status de secretário – por conta da Lei Eleitoral.
A composição das comissões técnicas passa a ser a seguinte:
COMPOSIÇÃO: COMISSÕES TÉCNICAS – 2018
1 – COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
HORÁRIO: 9:30 HORAS – TERÇA-FEIRA (SEC. ANA LÚCIA)
TITULAR
SUPLENTE
DEP. JOÃO MADISON – PRESIDENTE
DEP. SEVERO EULÁLIO
DEP. JÚLIO ARCOVERDE – VICE-PRESIDENTE
DEP. B.SÁ
DEP. EVALDO GOMES
DEP. FERNANDO MONTEIRO
DEP. RUBEM MARTINS
DEP. GUSTAVO NEIVA
DEP. ALUÍSIO MARTINS
DEP. JOÃO DE DEUS
DEP. EDSON FERREIRA
DEP. GEORGIANO NETO
DEP. MARDEN MENEZES
DEP. ROBERT RIOS
2 – COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E POLÍTICA SOCIAL
HORÁRIO: 09:30 HORAS – QUARTA-FEIRA (SEC. MÁRCIA)
TITULAR
SUPLENTE
DEP. LIZIÊ COELHO – PRESIDENTE
DEP. ZÉ HAMILTON
DEP. FIRMINO PAULO – VICE-PRESIDENTE
DEP. LUCIANO NUNES
DEP. FERNANDO MONTEIRO
DEP. EVALDO GOMES
DEP. GUSTAVO NEIVA
DEP. WILSON BRANDÃO
DEP. JOÃO DE DEUS
DEP. ALUÍSIO MARTINS
DEP. GEORGIANO NETO
DEP. EDSON FERREIRA
DEP. MAURO TAPETY
DEP. SEVERO EULÁLIO
3 – COMISSÃO DE INFRA-ESTRUTURA E POLÍTICA ECONÔMICA
HORÁRIO: 10:00 HORAS – QUARTA-FEIRA (SEC. JAYLA)
TITULAR
SUPLENTE
DEP. SEVERO EULALIO – PRESIDENTE
DEP. MAURO TAPETY
DEP. EVALDO GOMES – VICE-PRESIDENTE
DEP. FRANCIS LOPES
DEP. GUSTAVO NEIVA
DEP. RUBEM MARTINS
DEP. ZÉ HAMILTON
DEP. LIZIÊ COELHO
DEP. CÍCERO MAGALHÃES
DEP. FLORA IZABEL
DEP. EDSON FERREIRA
DEP. GEORGIANO NETO
DEP. ROBERT RIOS
DEP. MARDEN MENEZES
4 – COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
HORÁRIO: 09:00 HORAS – QUINTA-FEIRA (SEC. LÍDIA)
TITULAR
SUPLENTE
DEP. WILSON BRANDÃO – PRESIDENTE
DEP. RUBEM MARTINS
DEP. EDSON FERREIRA – VICE-PRESIDENTE
DEP. GEORGIANO NETO
DEP. FERNANDO MONTEIRO
DEP. DR. HÉLIO
DEP. B. SÁ
DEP. JÚLIO ARCOVERDE
DEP. FLORA IZABEL
DEP. CÍCERO MAGALHÃES
DEP. SEVERO EULÁLIO
DEP. MAURO TAPETY
DEP. LUCIANO NUNES
DEP. FIRMINO PAULO
5 – COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E DA JUVENTUDE
HORÁRIO: 10:30 HORAS – QUINTA-FEIRA (SEC. MARIA DE FÁTIMA)
TITULAR
SUPLENTE
DEP. MARDEN MENEZES – PRESIDENTE
DEP. LUCIANO NUNES
DEP. GEORGIANO NETO – VICE-PRESIDENTE
DEP. EDSON FERREIRA
DEP. FRANCIS LOPES
DEP. DR. HÉLIO
DEP. B. SÁ
DEP. BELÊ MEDEIROS
DEP. ALUÍSIO MARTINS
DEP. JOÃO DE DEUS
DEP. GUSTAVO NEIVA
DEP. WILSON BRANDÃO
DEP. SEVERO EULÁLIO
DEP. JOÃO MADISON
6 – COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, DO MEIO AMBIENTE E ACOMPANHAMENTO DOS FENÔMENOS DA NATUREZA
HORÁRIO: 10:00 HORAS – QUINTA-FEIRA (SEC. JACILENE)
TITULAR
SUPLENTE
DEP. FIRMINO PAULO – PRESIDENTE
DEP. MARDEN MENEZES
DEP. DR. HÉLIO – VICE-PRESIDENTE
DEP. EVALDO GOMES
DEP. RUBEM MARTINS
DEP. WILSON BRANDÃO
DEP. JOSÉ HAMILTON
DEP. B. SÁ
DEP. JOÃO DE DEUS
DEP. CÍCERO MAGALHÃES
DEP. EDSON FERREIRA
DEP. GEORGIANO NETO
DEP. MAURO TAPETY
DEP. JOÃO MADISON
7 – COMISSÃO DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E CULTURA
HORÁRIO: 09:30 HORAS – QUINTA-FEIRA (SEC. IÊDA)
TITULAR
SUPLENTE
DEP. JÚLIO ARCOVERDE – PRESIDENTE
DEP. LIZIÊ COELHO
DEP. GUSTAVO NEIVA – VICE-PRESIDENTE
DEP. RUBEM MARTINS
DEP. DR. HÉLIO
DEP. FERNANDO MONTEIRO
DEP. MAURO TAPETY
DEP. SEVERO EULÁLIO
DEP. JOÃO DE DEUS
DEP. CÍCERO MAGALHÃES
DEP. DR. PESSOA
DEP. EDSON FERREIRA
DEP. LUCIANO NUNES
DEP. ROBERT RIOS
8 – COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER
HORÁRIO: 9:00 HORAS – QUARTA-FEIRA (SEC. LAISE/ JACILENE)
TITULAR
SUPLENTE
DEP. FLORA IZABEL – PRESIDENTE
DEP. ALUÍSIO MARTINS
DEP. LIZIÊ COELHO – VICE-PRESIDENTE
DEP. BELÊ MEDEIROS
DEP. FRANCIS LOPES
DEP. EVALDO GOMES
DEP. MAURO TAPETY
DEP. JOÃO MADISON
DEP. RUBEM MARTINS
DEP. GUSTAVO NEIVA
DEP. GEORGIANO NETO
DEP. EDSON FERREIRA
DEP. FIRMINO PAULO
DEP. LUCIANO NUNES
9 – COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA
HORÁRIO: 10:00 HORAS – TERÇA-FEIRA (SEC. IÊDA)
TITULAR
SUPLENTE
DEP. EVALDO GOMES – PRESIDENTE
DEP. FERNANDO MONTEIRO
DEP. EDSON FERREIRA – VICE-PRESIDENTE
DEP.GEORGIANO NETO
DEP. RUBEM MARTINS
DEP. GUSTAVO NEIVA
DEP. LIZIÊ COELHO
DEP. JÚLIO ARCOVERDE
DEP. ALUÍSIO MARTINS
DEP. JOÃO DE DEUS
DEP. JOÃO MADISON
DEP. MAURO TAPETY
DEP. ROBERT RIOS
DEP. FIRMINO PAULO
10 – COMISSÃO DE ENERGIA E MINERAÇÃO
HORÁRIO: 10:00 HORAS – TERÇA-FEIRA (SEC. IÊDA)
TITULAR
SUPLENTE
DEP. EDSON FERREIRA – PRESIDENTE
DEP. DR. PESSOA
DEP. SEVERO EULÁLIO – VICE-PRESIDENTE
DEP. JOÃO MADISON
DEP. FERNANDO MONTEIRO
DEP. FRANCIS LOPES
DEP. JÚLIO ARCOVERDE
DEP. JOSÉ HAMILTON
DEP. CÍCERO MAGALHÃES
DEP. ALUÍSIO MARTINS
DEP. WILSON BRANDÃO
DEP. GUSTAVO NEIVA
DEP. FIRMINO PAULO
DEP. MARDEN MENEZES
Paulo Pincel
Edição: Katya D'Angelles
Fonte: Alepi Fonte: Alepi