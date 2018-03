Lideranças indicam integrantes das comissões técnicas

As lideranças dos partidos e blocos partidários indicaram nesta terça-feira (20), os integrantes das dez comissões técnicas da Assembleia Legislativa de acordo com a proporcionalidade das bancadas em Plenário.

O presidente da Assembleia, deputado Themístocles Filho (MDB), recomendou aos líderes que façam as devidas substituições, quando se fizer necessário, para que não haja prejuízo para a tramitação das matérias nas comissões técnicas.

O líder do Governo, deputado João de Deus, lembrou que, por falta de quórum, a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, que passa a ser presidida pelo deputado João Mádison (MDB) não foi realizada nesta terça-feira.

As comissões técnicas deverão ser modificadas agora no começo de abril, com a volta dos deputados que exerciam cargos no Executivo – com status de secretário – por conta da Lei Eleitoral.

A composição das comissões técnicas passa a ser a seguinte:

COMPOSIÇÃO: COMISSÕES TÉCNICAS – 2018

1 – COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA HORÁRIO: 9:30 HORAS – TERÇA-FEIRA (SEC. ANA LÚCIA) TITULAR SUPLENTE DEP. JOÃO MADISON – PRESIDENTE DEP. SEVERO EULÁLIO DEP. JÚLIO ARCOVERDE – VICE-PRESIDENTE DEP. B.SÁ DEP. EVALDO GOMES DEP. FERNANDO MONTEIRO DEP. RUBEM MARTINS DEP. GUSTAVO NEIVA DEP. ALUÍSIO MARTINS DEP. JOÃO DE DEUS DEP. EDSON FERREIRA DEP. GEORGIANO NETO DEP. MARDEN MENEZES DEP. ROBERT RIOS 2 – COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E POLÍTICA SOCIAL HORÁRIO: 09:30 HORAS – QUARTA-FEIRA (SEC. MÁRCIA) TITULAR SUPLENTE DEP. LIZIÊ COELHO – PRESIDENTE DEP. ZÉ HAMILTON DEP. FIRMINO PAULO – VICE-PRESIDENTE DEP. LUCIANO NUNES DEP. FERNANDO MONTEIRO DEP. EVALDO GOMES DEP. GUSTAVO NEIVA DEP. WILSON BRANDÃO DEP. JOÃO DE DEUS DEP. ALUÍSIO MARTINS DEP. GEORGIANO NETO DEP. EDSON FERREIRA DEP. MAURO TAPETY DEP. SEVERO EULÁLIO 3 – COMISSÃO DE INFRA-ESTRUTURA E POLÍTICA ECONÔMICA HORÁRIO: 10:00 HORAS – QUARTA-FEIRA (SEC. JAYLA) TITULAR SUPLENTE DEP. SEVERO EULALIO – PRESIDENTE DEP. MAURO TAPETY DEP. EVALDO GOMES – VICE-PRESIDENTE DEP. FRANCIS LOPES DEP. GUSTAVO NEIVA DEP. RUBEM MARTINS DEP. ZÉ HAMILTON DEP. LIZIÊ COELHO DEP. CÍCERO MAGALHÃES DEP. FLORA IZABEL DEP. EDSON FERREIRA DEP. GEORGIANO NETO DEP. ROBERT RIOS DEP. MARDEN MENEZES 4 – COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO HORÁRIO: 09:00 HORAS – QUINTA-FEIRA (SEC. LÍDIA) TITULAR SUPLENTE DEP. WILSON BRANDÃO – PRESIDENTE DEP. RUBEM MARTINS DEP. EDSON FERREIRA – VICE-PRESIDENTE DEP. GEORGIANO NETO DEP. FERNANDO MONTEIRO DEP. DR. HÉLIO DEP. B. SÁ DEP. JÚLIO ARCOVERDE DEP. FLORA IZABEL DEP. CÍCERO MAGALHÃES DEP. SEVERO EULÁLIO DEP. MAURO TAPETY DEP. LUCIANO NUNES DEP. FIRMINO PAULO 5 – COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E DA JUVENTUDE HORÁRIO: 10:30 HORAS – QUINTA-FEIRA (SEC. MARIA DE FÁTIMA) TITULAR SUPLENTE DEP. MARDEN MENEZES – PRESIDENTE DEP. LUCIANO NUNES DEP. GEORGIANO NETO – VICE-PRESIDENTE DEP. EDSON FERREIRA DEP. FRANCIS LOPES DEP. DR. HÉLIO DEP. B. SÁ DEP. BELÊ MEDEIROS DEP. ALUÍSIO MARTINS DEP. JOÃO DE DEUS DEP. GUSTAVO NEIVA DEP. WILSON BRANDÃO DEP. SEVERO EULÁLIO DEP. JOÃO MADISON 6 – COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, DO MEIO AMBIENTE E ACOMPANHAMENTO DOS FENÔMENOS DA NATUREZA HORÁRIO: 10:00 HORAS – QUINTA-FEIRA (SEC. JACILENE) TITULAR SUPLENTE DEP. FIRMINO PAULO – PRESIDENTE DEP. MARDEN MENEZES DEP. DR. HÉLIO – VICE-PRESIDENTE DEP. EVALDO GOMES DEP. RUBEM MARTINS DEP. WILSON BRANDÃO DEP. JOSÉ HAMILTON DEP. B. SÁ DEP. JOÃO DE DEUS DEP. CÍCERO MAGALHÃES DEP. EDSON FERREIRA DEP. GEORGIANO NETO DEP. MAURO TAPETY DEP. JOÃO MADISON 7 – COMISSÃO DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E CULTURA HORÁRIO: 09:30 HORAS – QUINTA-FEIRA (SEC. IÊDA) TITULAR SUPLENTE DEP. JÚLIO ARCOVERDE – PRESIDENTE DEP. LIZIÊ COELHO DEP. GUSTAVO NEIVA – VICE-PRESIDENTE DEP. RUBEM MARTINS DEP. DR. HÉLIO DEP. FERNANDO MONTEIRO DEP. MAURO TAPETY DEP. SEVERO EULÁLIO DEP. JOÃO DE DEUS DEP. CÍCERO MAGALHÃES DEP. DR. PESSOA DEP. EDSON FERREIRA DEP. LUCIANO NUNES DEP. ROBERT RIOS 8 – COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER HORÁRIO: 9:00 HORAS – QUARTA-FEIRA (SEC. LAISE/ JACILENE) TITULAR SUPLENTE DEP. FLORA IZABEL – PRESIDENTE DEP. ALUÍSIO MARTINS DEP. LIZIÊ COELHO – VICE-PRESIDENTE DEP. BELÊ MEDEIROS DEP. FRANCIS LOPES DEP. EVALDO GOMES DEP. MAURO TAPETY DEP. JOÃO MADISON DEP. RUBEM MARTINS DEP. GUSTAVO NEIVA DEP. GEORGIANO NETO DEP. EDSON FERREIRA DEP. FIRMINO PAULO DEP. LUCIANO NUNES

9 – COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA HORÁRIO: 10:00 HORAS – TERÇA-FEIRA (SEC. IÊDA) TITULAR SUPLENTE DEP. EVALDO GOMES – PRESIDENTE DEP. FERNANDO MONTEIRO DEP. EDSON FERREIRA – VICE-PRESIDENTE DEP.GEORGIANO NETO DEP. RUBEM MARTINS DEP. GUSTAVO NEIVA DEP. LIZIÊ COELHO DEP. JÚLIO ARCOVERDE DEP. ALUÍSIO MARTINS DEP. JOÃO DE DEUS DEP. JOÃO MADISON DEP. MAURO TAPETY DEP. ROBERT RIOS DEP. FIRMINO PAULO

10 – COMISSÃO DE ENERGIA E MINERAÇÃO HORÁRIO: 10:00 HORAS – TERÇA-FEIRA (SEC. IÊDA) TITULAR SUPLENTE DEP. EDSON FERREIRA – PRESIDENTE DEP. DR. PESSOA DEP. SEVERO EULÁLIO – VICE-PRESIDENTE DEP. JOÃO MADISON DEP. FERNANDO MONTEIRO DEP. FRANCIS LOPES DEP. JÚLIO ARCOVERDE DEP. JOSÉ HAMILTON DEP. CÍCERO MAGALHÃES DEP. ALUÍSIO MARTINS DEP. WILSON BRANDÃO DEP. GUSTAVO NEIVA DEP. FIRMINO PAULO DEP. MARDEN MENEZES





Paulo Pincel

Edição: Katya D'Angelles